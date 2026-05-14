Guarda Ambiental de Itaquá apreende motosserra e aplica multa por corte irregular de árvore

Equipe flagrou supressão vegetal sem autorização ambiental; responsável foi autuado em R$ 1,9 mil

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba foi acionada para averiguar uma denúncia de possível crime ambiental no Parque Residencial Scaffid envolvendo o corte irregular de árvore em área urbana. Durante a fiscalização, os agentes constataram a prática de supressão vegetal sem autorização, configurando infração ambiental conforme prevê a legislação.

“A preservação ambiental é uma responsabilidade coletiva e nossas equipes atuam diariamente para garantir o cumprimento da legislação e proteger as áreas verdes da cidade. Esse trabalho de fiscalização é fundamental para mantermos a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Além da irregularidade relacionada ao corte da árvore, a equipe identificou que a empresa responsável pelo serviço não apresentava a documentação obrigatória da motosserra utilizada, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), exigência para o uso legal do equipamento em intervenções ambientais.

“Além da fiscalização e das autuações, nosso objetivo é conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e do respeito às normas que protegem o patrimônio natural do município”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

O responsável pelo corte foi orientado quanto às exigências legais e autuado pelas infrações constatadas. Foi aplicada multa no valor de 50 UFESPs, equivalente a R$ 1.921, além da apreensão da motosserra utilizada na execução do serviço irregular.

“A Guarda Ambiental mantém a fiscalização que tem papel fundamental não apenas na punição de irregularidades, como também na conscientização sobre a necessidade da preservação das áreas verdes, essenciais para o equilíbrio climático e proteção da biodiversidade urbana”, disse a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

Para denúncias, a GCM atende pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.