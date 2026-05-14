Tarcísio confirma segunda morte após explosão no Jaguaré e promete responsabilizar concessionárias

Governador de São Paulo anuncia demolição de imóveis, auxílio habitacional e indenizações após explosão causada por obra da Sabesp atingir tubulação de gás da Comgás

O governador Tarcísio de Freitas confirmou nesta quinta-feira (14) a morte de uma segunda vítima da explosão ocorrida no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, após uma obra da Sabesp atingir uma tubulação de gás da Comgás.

Segundo o governador, Francisco Albino, que estava internado no Hospital Geral de Osasco, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira. O acidente já havia causado a morte do vigilante noturno Alex Sandro Fernandes Nunes, de 49 anos.

A explosão aconteceu na tarde de segunda-feira (11) e destruiu imóveis, deixou feridos e provocou danos estruturais em dezenas de residências da comunidade Nossa Senhora das Virtudes II.

Número de imóveis interditados sobe após novas rachaduras

O governo estadual informou que o número de imóveis interditados aumentou de 20 para 27 após o surgimento de novas rachaduras e danos estruturais identificados nos dias seguintes à explosão.

Segundo a Defesa Civil:

105 imóveis foram vistoriados;

86 residências já foram liberadas;

14 imóveis seguem interditados de forma cautelar;

cinco casas terão de ser demolidas definitivamente.

As demolições devem ocorrer devido ao comprometimento estrutural provocado pela onda de choque da explosão.

De acordo com o governo paulista, cerca de 20 famílias precisarão de atendimento habitacional emergencial.

Tarcísio promete responsabilização da Sabesp e da Comgás

Durante visita ao local da tragédia, Tarcísio de Freitas afirmou que não abrirá mão da responsabilização das concessionárias envolvidas no acidente.

Segundo o governador:

“Não abriremos mão de responsabilizar as concessionárias.”

O governo estadual afirmou que tanto a Sabesp quanto a Comgás deverão arcar com:

indenizações;

reformas de imóveis danificados;

custos de moradia provisória;

reconstruções necessárias;

assistência habitacional emergencial.

As causas da explosão ainda são investigadas pela Polícia Civil, Instituto de Criminalística e Arsesp.

Famílias poderão receber apartamentos da CDHU

O governo paulista anunciou que famílias afetadas poderão escolher entre diferentes modalidades de atendimento habitacional.

Segundo a gestão estadual, moradores poderão optar por:

apartamentos da CDHU já prontos;

auxílio-aluguel;

carta de crédito habitacional;

permanência no Jaguaré após reconstruções.

As unidades habitacionais disponibilizadas pela CDHU ficam em regiões como Raposo Tavares e Centro da capital.

De acordo com Tarcísio, os apartamentos serão entregues mobiliados e os custos serão pagos pelas concessionárias responsáveis.

O governador afirmou:

“O morador vai escolher.”

Segundo ele, as cartas de crédito habitacional devem variar inicialmente entre R$ 250 mil e R$ 300 mil para aquisição de outro imóvel.

Auxílio emergencial sobe para 232 famílias

A Sabesp e a Comgás ampliaram o número de famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial após a tragédia.

Agora, 232 famílias devem receber pagamentos emergenciais via PIX.

Inicialmente fixado em R$ 2 mil, o valor foi ampliado para R$ 5 mil.

Segundo Samantha Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp:

84 famílias já receberam o valor integral;

as demais receberiam o complemento nas horas seguintes.

Ela destacou que o auxílio emergencial não substitui futuras indenizações materiais pelos danos sofridos.

Explosão destruiu casas e mobilizou força-tarefa

A explosão aconteceu por volta das 16h10 de segunda-feira (11), na Rua Floresto Bandecchi, próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes, no Jaguaré.

Segundo relatos de moradores:

casas tremeram com a onda de choque;

janelas foram destruídas;

pessoas foram lançadas pela força da explosão;

houve vítimas presas sob escombros.

Vídeos gravados na região mostram o momento do forte estrondo e o desespero de moradores tentando escapar dos imóveis atingidos.

Após o acidente, o local foi isolado por risco de novos vazamentos de gás.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e das polícias Civil e Militar atuaram na ocorrência.

Fornecimento de gás ainda é normalizado em parte da região

A Comgás informou que cerca de 80 profissionais seguem trabalhando na região em ações de vistoria, reparo e retomada do fornecimento de gás.

Segundo a concessionária:

o Condomínio Butantã já teve o fornecimento normalizado;

o Condomínio Jaguaré ainda passa por processo de religação;

cerca de 70% das unidades já foram vistoriadas.

A empresa afirmou que não foram identificados danos estruturais nos prédios residenciais da região.