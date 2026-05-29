Prefeitura de Ferraz realiza operação tapa-buraco no Jd. Barão

Secretaria de Serviços Urbanos executa manutenção viária na Rua Abel Batista Camilo para melhorar a segurança e a mobilidade urbana

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta quinta-feira (28) uma operação tapa-buraco na Rua Abel Batista Camilo, no Jardim Barão. Esta ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção viária desenvolvido pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.

Os trabalhos foram executados com o objetivo de recuperar o pavimento da via, proporcionando melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam o local diariamente. A iniciativa também contribui para a preservação da malha viária e para a redução de riscos causados pelo desgaste do asfalto.

As equipes seguem atuando de forma preventiva e corretiva em diversos bairros do município, priorizando pontos que necessitam de intervenções para garantir mais segurança, mobilidade e organização urbana.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância das ações de manutenção para o cotidiano da população. “A operação tapa-buraco é um serviço essencial para garantir mais segurança e melhores condições de circulação nas vias da cidade. Seguimos trabalhando diariamente para atender às demandas da população e promover melhorias que impactam diretamente na mobilidade e na qualidade de vida dos moradores”, afirmou.