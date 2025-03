Governo Zera Imposto de Importação para Alimentos Essenciais e Busca Conter Inflação

Em uma tentativa de conter a inflação dos alimentos, o governo federal anunciou nesta quinta-feira (6) a decisão de zerar as tarifas de importação sobre diversos produtos essenciais, incluindo carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva. A medida visa aliviar a pressão sobre os preços e facilitar o acesso aos alimentos para a população.

Durante a coletiva de imprensa, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado de ministros e representantes do setor alimentício, detalhou as medidas que já foram discutidas em reuniões com especialistas e stakeholders do mercado. As novas alíquotas de importação, que devem entrar em vigor nos próximos dias, necessitam de uma determinação final da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Além disso, o governo solicitou aos estados que isentem a cobrança de impostos sobre itens da cesta básica, alinhando-se à reforma tributária, que já isentou esses produtos de taxas federais. Essa reforma está prevista para ser implementada no próximo ano.