Câmara de Ferraz aprova moção de aplausos ao pastor Esdras Santos, da Igreja Cristã Mundial, por iniciativa de Eliel Fox

Por ter uma atuação muito além dos ensinamentos religiosos, o pastor Esdras Francisco dos Santos ganhou moção de aplausos nº0013/2025 da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. O tributo de autoria do vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, foi aprovado em única discussão na sessão ordinária, na quarta-feira, dia 23. Segundo ele, o pastor é um verdadeiro homem de Deus e, portanto, possui uma vida atuante na busca pela salvação de almas.

Pastor Esdra Santos Igreja Cristã Mundial (ferraz)

Afinal de contas, desde 2018, o pastor Esdras assumiu a liderança da Igreja Cristã Mundial em Ferraz de Vasconcelos, quando começou a desenvolver um trabalho pastoral de enorme impacto espiritual e social. No fundo, com dedicação, zelo e amor ao próximo tem alcançado inúmeras pessoas para Jesus, ou seja, transformando vidas por meio da fé e da palavra de Deus ao longo dos anos. “Enfim, por sua retidão e exemplo de liderança comprometida com o bem comum resolvi homenageá-lo”, diz Eliel Fox.

Pastor Esdras, esposa Isabela Carvalho e filhos, Marjorie, Joseph, Asafe e Israel

Para ele, além de sua atuação espiritual, o pastor Esdras comanda a Igreja Cristã Mundial na cidade de maneira engajada com as necessidades da população, isto é, oferecendo aulas gratuitas de jiu-jitsu, taekwondo e treino funcional para dezenas de crianças e adultos. No local, o trabalho extraordinário conta com o imprescindível apoio de professores voluntários, contribuindo de forma significativa para promover a saúde física e emocional da comunidade. A igreja atende na Avenida D. Pedro II, s/n.,no centro.

O pastor Esdras, por sua vez, é casado há 16 anos com a também pastora Isabela Carvalho, com quem construiu uma família sólida e abençoada. Da feliz união, nasceram os filhos Marjorie, Joseph, Asafe e Israel. Ainda, de acordo com Eliel Fox, o pastor Esdras é um modelo de marido amoroso e de pai presente, guiando assim a sua casa com sabedoria, fé e valores inabaláveis no dia a dia. “Na verdade, o pastor Esdras é um homem de caráter ímpar, cuja vida familiar reflete o amor e o temor a Deus”, concluiu. O texto também foi assinado pelo restante dos vereadores.

Por Pedro Ferreira, em 29/04/2025.