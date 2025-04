Comprou o imóvel, mas ele não está no seu nome? Veja como resolver!

Ainda não tem a escritura do seu imóvel? A Adjudicação Compulsória pode resolver isso!

Você comprou um imóvel, pagou tudo certinho, mas até hoje ele não está no seu nome no cartório? Isso é mais comum do que parece — e pode ser resolvido de forma legal e definitiva por meio da adjudicação compulsória.inda não tem a escritura do seu imóvel? A Adjudicação Compulsória pode resolver isso!

O que é adjudicação compulsória?

É o direito de transferir o imóvel para o seu nome, mesmo sem a assinatura do vendedor. Basta ter provas de que você comprou e pagou. Se o antigo dono sumiu, faleceu ou se recusa a passar a escritura, a adjudicação compulsória permite que você resolva isso por conta própria, com apoio da lei.

Como funciona?

Você pode pedir a adjudicação:

Na Justiça, com ajuda de um advogado;

Direto no cartório, se tiver os documentos certos (graças à nova Lei nº 14.382/2022);

Ou até mesmo por uma Câmara Arbitral, que resolve o caso fora do Judiciário, com rapidez e validade legal.

Por que isso é importante?

Sem a escritura registrada, o imóvel ainda não é seu de verdade. Isso traz riscos:

Você não pode vender com segurança;

Não consegue financiar nem fazer escritura pública;

E pode ter problemas para o inventário.

O que fazer?

Procure um advogado especialista em regularização imobiliária. Ele vai analisar o seu caso e indicar o melhor caminho. O imóvel é seu por direito — e agora pode ser também no papel.

Não deixe o seu patrimônio irregular. Com a adjudicação compulsória, você garante a posse definitiva e a tranquilidade que merece.

Por Paulo Roberto Correia Jr, advogado especialista em Direito Imobiliário

https://www.instagram.com/correiaadvocacia