EE Professora Lândia dos Santos Batista será a primeira escola cívico-militar de Ferraz de Vasconcelos

A cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, contará com sua primeira escola cívico-militar: a Escola Estadual Professora Lândia Santos Batista. A unidade foi selecionada para integrar o Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM) do Governo do Estado de São Paulo e iniciará as atividades no segundo semestre de 2025

A escolha da escola ocorreu após consultas públicas realizadas em 2024, nas quais a comunidade escolar incluindo pais, alunos e profissionais da educação manifestou interesse no novo modelo. A proposta foi aprovada com ampla maioria dos votos válidos

Escola cívico-militar em Barrinha (SP) existe desde 2021 — Foto: Reprodução/Prefeitura de Barrinha

No modelo cívico-militar, a escola seguirá o Currículo Paulista, mantendo a estrutura pedagógica existente. Adicionalmente, contará com a presença de monitores geralmente policiais militares da reserva que auxiliarão na promoção da disciplina e do civismo no ambiente escolar. A seleção desses monitores será realizada pela Secretaria da Educação, com apoio da Secretaria da Segurança Pública

Além de Ferraz de Vasconcelos, outras cidades do Alto Tietê, como Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, também terão escolas adotando o modelo cívico-militar a partir do segundo semestre de 2025