Idoso dado como morto é encontrado vivo em funerária no interior de São Paulo

Funcionários perceberam sinais de respiração e movimentos corporais durante preparação para velório; caso é investigado pela polícia

Um caso considerado chocante mobilizou autoridades no interior de São Paulo após um idoso de 88 anos, declarado morto por um hospital, ser encontrado vivo dentro de uma funerária durante os preparativos para o velório.

O episódio aconteceu após o homem receber atestado de óbito na Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora Aparecida, em Presidente Bernardes. Horas depois, funcionários da funerária responsável pelo transporte perceberam que o idoso ainda apresentava sinais vitais.

Segundo relatos da equipe funerária, o homem respirava e fazia movimentos corporais no momento em que o corpo era preparado para o velório.

Homem havia sido declarado morto no hospital

De acordo com as informações iniciais, o idoso deu entrada na unidade hospitalar no sábado (16) com um quadro de insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidos.

Após atendimento médico, a morte foi oficialmente declarada pela equipe da Santa Casa, e a documentação de óbito foi emitida pela instituição.

O corpo então foi liberado para a funerária, que realizou o transporte até o município de Presidente Prudente, localizado a cerca de 26 quilômetros de Presidente Bernardes.

Funcionários perceberam sinais de vida durante preparação do corpo

O caso mudou de rumo quando funcionários da funerária iniciaram os procedimentos para o velório.

Durante a preparação do corpo, os trabalhadores perceberam que o homem apresentava respiração e movimentos pelo corpo, situação que gerou desespero e mobilização imediata da equipe.

Assim que os sinais vitais foram identificados, equipes de resgate foram acionadas às pressas para socorrer o idoso.

O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde permanece internado. Segundo informações divulgadas até o momento, o estado de saúde dele é considerado estável.

Polícia investiga possível omissão de socorro

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como omissão de socorro e está sob investigação.

A declaração de óbito emitida pelo hospital foi apreendida pelas autoridades e deverá passar por análise durante o inquérito policial.

Os investigadores buscam esclarecer como o paciente foi considerado morto mesmo apresentando sinais vitais posteriormente identificados pela funerária.

O caso também poderá envolver apurações sobre possíveis falhas médicas e protocolos hospitalares relacionados à confirmação de óbito.

Hospital ainda não se pronunciou

A Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora Aparecida, responsável pela emissão da declaração de óbito, ainda não havia se manifestado oficialmente até a publicação das últimas informações.

A instituição foi procurada pela imprensa, mas não respondeu aos questionamentos sobre o atendimento prestado ao paciente e os procedimentos adotados antes da liberação do corpo.