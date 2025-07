Férias na Praça e Gira Cultura levam centenas de crianças à Praça dos Trabalhadores em Ferraz

A Praça dos Trabalhadores em Ferraz de Vasconcelos foi o ponto de encontro da diversão da criançada no final de semana na cidade com os projetos Férias da Praça e o Gira Cultura.



As atividades começaram às 14 horas com a contação de histórias “Barbarela Cuenta Cuentos”, brinquedos infláveis, oficinas de gravura, brinquedos sustentáveis, confecção de bonecas, ripaton e muita música, com apresentações de artistas da cidade.



A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, falou sobre o projeto realizado. “As crianças ficam encantadas com estas atividades, essa é a oportunidade que elas têm de se divertirem bastante antes de engrenarem na volta às aulas”, comentou a secretária.



Durante os dois dias de atividades, centenas de crianças passaram pelo local e ainda ganharam pipoca e algodão doce. Uma nova edição do Gira Cultura está marcada para o dia 14 de agosto na Estação Cidadania, no bairro Cidade Kemel.