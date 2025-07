Escola de Qualificação Profissional da Praça da Cidadania de Itaquá forma 156 alunos

A Praça da Cidadania de Itaquaquecetuba, iniciativa do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), realizou nesta sexta-feira (25) a formatura de 156 alunos que concluíram os cursos ofertados pela Escola de Qualificação Profissional, que busca ampliar as oportunidades de geração de renda da população e inserção no mercado de trabalho.

Os certificados foram entregues aos que concluíram os cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, confeitaria avançada (bolo no pote), gastronomia com temática de festa julina, panificação básica, panificação avançada (pães e doces de padaria), informática básica (pacote Office) e costureiro básico industrial.

Esteve presente na cerimônia o vice-prefeito Rogério Tarento, o secretário de Governo, Marcello Barbosa, e o responsável pela escola, Marcos Teles. “A formação desses alunos representa a porta de entrada para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso à qualificação, especialmente para quem mais precisa”, disse o secretário de Governo.

O equipamento faz parte de uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura, reforçando o compromisso da gestão com a promoção da cidadania, capacitação e o desenvolvimento social. “Cada aluno que conclui um curso ganha mais do que conhecimento técnico: ganha confiança, dignidade e a chance de mudar sua história. É gratificante ver políticas públicas de qualificação fazerem a diferença”, acrescentou o vice-prefeito.

Localizada no Parque Residencial Marengo, a Praça da Cidadania foi aberta ao público em junho em um complexo que abarca cursos de qualificação profissional, espaço de convivência, esporte e lazer. Os cursos profissionalizantes são gratuitos, com material incluso e estrutura completa.