Conselho da Mulher de Ferraz recebe novos membros

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta segunda-feira (04) a cerimônia de posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMI), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Ferraz.

O Conselho tem como objetivo formular diretrizes e propor políticas públicas que assegurem os direitos da mulher. Os novos empossados deverão elaborar projetos que ajudem a combater qualquer tipo de discriminação que afligem a plena inserção na vida econômica, social, cultural e política da mulher.

No total, 24 membros foram eleitos, contando com representantes da sociedade civil, poder executivo e de entidades como: Lar Betânia, Instituto Saúde nos Bairros, Instituto Melo Cordeiro, Associação Projeto Sonho em Ação, Instituto Equosouza e a OAB. Após a cerimônia de posse, os membros eleitos decidirão o novo presidente que atuará durante dois anos no cargo. Os novos empossados cumprirão o biênio até 2027.

O Secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, fez um alerta sobre os casos de feminicídio no Brasil e o quanto este conselho é uma conquista. “Os casos de violência contra a mulher só crescem no Brasil e nossa responsabilidade é criar meios para a proteção dessa mulher e esse conselho vem desenvolvendo um papel fundamental na criação de projetos que desenvolvem uma escuta ativa às necessidades das mulheres”, pontuou o titular da pasta.