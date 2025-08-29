Criança autista é agredida por grupo de adolescentes em Praia Grande

Um menino de 9 anos, diagnosticado com autismo, foi agredido por um grupo de adolescentes em frente à Escola Municipal Maria Clotilde, em Praia Grande, litoral paulista. O caso ocorreu na sexta-feira (22).

De acordo com relatos da família, a vítima acompanhava o irmão mais velho até a escola quando os dois foram alvo de ofensas. Ao tentar intervir em defesa do irmão, o estudante acabou sendo cercado e agredido.

O episódio foi registrado por outros adolescentes que estavam no local. Uma moradora interveio e conseguiu afastar a criança do grupo. O menino foi levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou a noite em observação e recebeu alta no dia seguinte.

A mãe das crianças, Pâmela Aparecida, afirmou que procurou a direção da escola em busca de medidas de responsabilização e segurança. Segundo ela, a unidade escolar informou ter dificuldade em identificar todos os envolvidos, apesar de parte deles ser estudante da instituição.

Em nota, a Secretaria de Educação de Praia Grande informou que acompanha o caso e que medidas administrativas e pedagógicas estão sendo tomadas para apurar a conduta dos envolvidos, além de oferecer apoio à vítima e à família.