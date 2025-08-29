Lula descarta acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF e critica projeto de anistia: “Tenho coisa melhor a fazer”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (29) que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus do chamado “núcleo 1” do suposto plano de golpe, marcado para a próxima terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu não vou assistir. Tenho coisa melhor para fazer”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

Lula também criticou a articulação de um projeto de anistia que poderia beneficiar Bolsonaro e aliados. “É uma coisa tão impertinente. Ninguém foi ainda condenado. O homem não foi nem julgado”, afirmou, sem citar diretamente o nome do ex-presidente.

Segundo o petista, cabe a Bolsonaro apresentar sua defesa antes de discutir eventual perdão. “Ele tem que primeiro provar a inocência dele. Ele está tendo direito à presunção de inocência que eu não tive. Ele que se defenda, ele que prove que é mentira”, declarou.

O projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 segue parado na Câmara dos Deputados. A intenção de parlamentares da oposição é ampliar o alcance da proposta para incluir Bolsonaro.

“Não é a figura do Bolsonaro que está sendo julgada, é o comportamento desse cidadão que foi presidente da República em função das denúncias e delações feitas e das provas apuradas pela Polícia Federal. São os autos do processo que vão ser julgados. Se ele cometeu o crime, ele vai ser punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido e a vida continua”, concluiu Lula.