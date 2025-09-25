Mortes no trânsito dobram no Alto tietê em agosto,aponta infosiga

O número de mortes no trânsito nas cidades do Alto Tietê dobrou em agosto de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados do Infosiga. Foram 16 vítimas fatais, contra oito registradas em agosto de 2024.

Mogi das Cruzes liderou os índices, com quatro óbitos, o dobro do contabilizado no mesmo período anterior. Salesópolis e Poá também registraram aumento significativo, com três mortes cada. Em contrapartida, Ferraz de Vasconcelos apresentou redução, zerando os casos após duas ocorrências em agosto de 2024.

Apesar do crescimento no comparativo mensal, os números mostram queda no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto de 2025, a região registrou 119 mortes, frente a 129 no mesmo período de 2024, o que representa uma redução de 7,7%.

O levantamento também aponta que 88% das vítimas eram homens. Entre os meios de locomoção, 31% estavam em automóveis, 31% em motocicletas, 19% eram pedestres e 19% ciclistas. Mais da metade dos acidentes fatais (54,8%) ocorreu em vias urbanas, enquanto 40,4% aconteceram em rodovias.