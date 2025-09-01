Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos e milhares de feridos

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na madrugada desta segunda-feira e deixou ao menos 812 mortos e mais de 2,8 mil feridos, segundo o governo afegão. O tremor ocorreu a cerca de 130 km da capital, Cabul, com profundidade de 8 km, o que potencializou a destruição.

Equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar às áreas atingidas, remotas e montanhosas, próximas à fronteira com o Paquistão. Casas de barro desabaram e vilarejos inteiros foram destruídos. Cinco tremores secundários, de magnitudes entre 4,3 e 5,2, foram registrados nas horas seguintes.

O Afeganistão é uma das regiões mais propensas a terremotos no mundo, por estar sobre o encontro das placas tectônicas da Índia e da Eurásia. No ano passado, tremores no oeste do país mataram mais de mil pessoas.