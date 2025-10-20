Search
Cobertura de arquibancada desaba durante torneio de beach tennis em Ribeirão Preto e deixa feridos após vendaval

Parte da cobertura da arquibancada do torneio Sand Series Ribeirão Preto, realizado na Arena Beach Ribeirão, desabou na tarde de sábado (18) após um forte vendaval atingir o distrito de Bonfim Paulista. Nove pessoas ficaram feridas, segundo a organização.

De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas sofreu traumatismo craniano e foi socorrida em estado grave. Outras duas passaram por cirurgia: um homem de 44 anos, com lesão na cabeça, e uma mulher de 33, com ferimentos na coxa e na escápula.

Segundo dados registrados no Aeroporto Leite Lopes, os ventos em Ribeirão Preto chegaram a 65 km/h no momento do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura cedendo e o público deixando o local às pressas. A evacuação da arena foi coordenada pelos bombeiros e ocorreu sem tumulto adicional.

A organização do evento informou que está oferecendo apoio às vítimas. A quadra afetada não será utilizada e os ingressos serão reembolsados.

As causas do desabamento estão sendo investigadas

