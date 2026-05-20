Guarda Ambiental de Itaquá resgata cães encurralados sob parede em construção no Jardim Nossa Senhora D’Ajuda

Animais receberam cuidados veterinários no Departamento de Bem-Estar Animal

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba realizou, na quinta-feira (14), o resgate de dois cães que estavam presos sob uma parede em construção no Jardim Nossa Senhora D’Ajuda.

A ocorrência teve início após moradores acionarem a equipe ao ouvirem o choro dos animais vindo do local. Ao chegarem, os agentes constataram que os cães estavam encurralados sob a estrutura e iniciaram imediatamente os procedimentos para o salvamento.

“Nossos agentes atuaram com agilidade e sensibilidade. O trabalho integrado e o apoio da população foram fundamentais para o sucesso da ocorrência”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Para garantir a retirada segura dos animais, foi necessário remover parte do muro. Debilitados e cansados devido à situação, os cães não ofereceram resistência e foram resgatados com sucesso pela equipe.

Após a ação, os animais foram encaminhados ao Departamento de Bem-Estar Animal, onde passaram por avaliação veterinária e receberam os cuidados necessários. Os donos já foram buscá-los.

“Toda vida importa e ações como essa fortalecem a proteção e o bem-estar animal. A participação da população ao acionar as equipes faz toda a diferença”, destacou a secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Yasmim Zampieri.

“Parabenizo a Guarda Ambiental pelo trabalho realizado com dedicação e responsabilidade. Seguimos investindo em ações que protejam tanto a população quanto os animais”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

O Departamento de Bem-Estar Animal está localizado na rua Senador Canedo, 550 – Chácara Cuiabá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para denúncias, a GCM atende pelo 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.