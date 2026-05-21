Advogada suzanense recebe homenagem na Alesp nesta segunda-feira

Militante no Direito Eleitoral, Ísis Sangy será condecorada com Voto de Congratulação pela deputada estadual Letícia Aguiar (PL-SP); cerimônia acontece às 14h, no auditório “José Bonifácio”

A advogada suzanense Ísis Sangy será homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), nesta segunda-feira (25/5), a partir das 14h. Em Sessão Solene de Reconhecimento Público, a especialista vai receber Voto de Congratulação por sua trajetória e atuação no Direito Eleitoral. De iniciativa da deputada estadual Letícia Aguiar (PL-SP), a cerimônia será abrigada no auditório “José Bonifácio”. A entrada é franca.

Durante a solenidade, a parlamentar liberal reconhecerá outras 35 personalidades de diferentes regiões do estado de São Paulo que se destacaram nos últimos anos em diferentes áreas, como Segurança Pública, Educação, Esporte, Justiça, Assistência Social, Empreendedorismo, Comunicação, Saúde e Atuação Comunitária.

No meio jurídico, a homenageada será Ísis Sangy. Aos 31 anos, a advogada é especialista em Direito Eleitoral e em Direito Público (Administrativo), palestrante, além de professora e coordenadora da pós-graduação em Direito Eleitoral da i9 Educação. A suzanense receberá o Voto de Congratulação por sua atuação na Advocacia e na Academia, com destaque à produção científica, à elaboração e à publicação de artigos na grande Imprensa e à formação de novos profissionais:

“Recebo esta honraria com muita gratidão e responsabilidade. Minha trajetória foi construída, até aqui, por meio de trabalho, muito estudo e persistência. Este reconhecimento reforça a importância do conhecimento e da dedicação como instrumentos de transformação”, avalia.

Ísis se formou em Direito na Universidade Braz Cubas (UBC), em 2019 – mesmo ano em que foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Entre 2020 e 2022, concluiu especializações em Direito Público, na Legale Educacional, e em Direito Eleitoral, pela Damásio.

A profissional já atuou no Ministério Público (MP) de São Paulo, no Ministério Público Federal (MPF), na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo e na Promotoria do Patrimônio Público de Mogi das Cruzes-SP. Mais recentemente, teve passagem pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB – Subseção de Suzano-SP.

A Sessão Solene de Reconhecimento Público terá início às 14h, na segunda-feira, no auditório “José Bonifácio”. De acordo com a deputada responsável pela cerimônia, entre os 36 homenageados pela Alesp estarão atletas de destaque nacional, profissionais das Forças de Segurança, representantes do Setor Público, educadores, empresários e lideranças femininas:

“Esta solenidade reconhece publicamente trajetórias marcadas pelo compromisso social, por superação e dedicação, pela liderança e pelo impacto positivo na sociedade. Cada homenageado representa milhares de pessoas que trabalham diariamente pelo bem coletivo; por um estado de São Paulo mais humanizado, seguro e desenvolvido”, reforça Letícia Aguiar.