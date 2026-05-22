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Advogado abandona defesa de Daniel Vorcaro após rejeição de proposta de delação pela PF

Saída de José Luis Oliveira Lima ocorre em meio ao avanço da Operação Compliance Zero e aumenta pressão sobre o ex-dono do Banco Master, investigado por fraudes bilionárias no sistema financeiro

A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro sofreu uma mudança significativa nesta sexta-feira (22). O advogado José Luis Oliveira Lima, conhecido nacionalmente como Juca, deixou oficialmente a equipe jurídica do empresário apenas dois dias após a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação premiada apresentada pela defesa.

A decisão marca um novo capítulo na crise envolvendo o ex-controlador do Banco Master, preso preventivamente desde março e apontado pela PF como um dos principais nomes de um suposto esquema de fraudes financeiras bilionárias investigado pela Operação Compliance Zero.

Apesar da saída de Juca, o advogado Sérgio Leonardo permanece atuando no caso e continua conduzindo as negociações relacionadas a uma possível colaboração premiada junto à Procuradoria-Geral da República (PGR).

PF rejeitou delação de Vorcaro por falta de fatos inéditos

Segundo investigadores da Polícia Federal, a proposta de delação apresentada por Daniel Vorcaro não trouxe elementos novos capazes de justificar um acordo de colaboração premiada.

A avaliação interna da PF foi de que houve omissão de informações consideradas relevantes para o andamento das investigações. Além disso, investigadores entenderam que a defesa não apresentou o chamado requisito de “ineditismo”, previsto na legislação que regulamenta acordos de delação premiada no Brasil.

Na prática, a Polícia Federal concluiu que as informações oferecidas por Vorcaro não agregavam novos elementos relevantes ao processo investigativo.

A rejeição acabou provocando um forte impacto dentro da estratégia jurídica do ex-banqueiro, culminando na saída de um dos principais advogados do caso.

PGR ainda negocia possível colaboração

Mesmo após a negativa da Polícia Federal, as tratativas envolvendo uma possível delação de Daniel Vorcaro continuam ocorrendo junto à Procuradoria-Geral da República.

Nos bastidores, investigadores avaliam que uma eventual colaboração ainda pode trazer informações relevantes sobre operações financeiras suspeitas, movimentações patrimoniais e possíveis conexões entre integrantes do grupo investigado.

Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal justamente para participar das negociações relacionadas ao acordo. Durante o processo, ele assinou um termo de confidencialidade, procedimento padrão em tratativas de colaboração premiada.

Relembre a prisão de Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso pela segunda vez em 4 de março deste ano, durante mais uma fase da Operação Compliance Zero, investigação conduzida pela Polícia Federal para apurar supostas fraudes envolvendo instituições ligadas ao Sistema Financeiro Nacional.

A investigação aponta que o grupo teria utilizado emissão de títulos de crédito falsos, além de operações financeiras consideradas fraudulentas para inflar patrimônio e captar recursos de investidores.

De acordo com estimativas da Polícia Federal, o esquema investigado teria movimentado cerca de R$ 40 bilhões.

Entre os crimes investigados estão:
gestão fraudulenta, gestão temerária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.

Banco Master e operações de alto risco entraram na mira do mercado

Antes das investigações ganharem repercussão nacional, Daniel Vorcaro já era conhecido no mercado financeiro por uma atuação considerada agressiva e altamente arriscada.

O Banco Master passou a chamar atenção especialmente pela oferta de CDBs com rentabilidade acima da média praticada pelo mercado financeiro tradicional, estratégia que gerava desconforto entre concorrentes e especialistas do setor bancário.

As autoridades suspeitam que parte dessas operações estaria ligada ao esquema investigado pela Polícia Federal.

A PF sustenta que houve inflação artificial do patrimônio do grupo por meio de operações financeiras fraudulentas e emissão irregular de títulos.

Familiares e aliados seguem presos

Além de Daniel Vorcaro, outros nomes ligados ao núcleo familiar e empresarial do ex-banqueiro continuam presos preventivamente.

Entre eles estão:
Henrique Vorcaro, pai do empresário;
Felipe Vorcaro, primo;
e Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.

Segundo as investigações, todos seriam suspeitos de participação direta ou indireta no esquema apurado pela Operação Compliance Zero.

A Polícia Federal segue analisando documentos financeiros, movimentações bancárias e contratos relacionados às empresas investigadas.

Caso Vorcaro se tornou um dos maiores escândalos financeiros recentes

O avanço das investigações envolvendo Daniel Vorcaro transformou o caso em um dos maiores escândalos financeiros recentes do país.

A dimensão bilionária das cifras investigadas, somada às suspeitas de fraudes estruturadas dentro do sistema financeiro, colocou a operação no centro das atenções do mercado, de órgãos reguladores e do meio político.

Agora, com a rejeição inicial da delação e a saída de um dos principais advogados da defesa, o cenário jurídico do ex-banqueiro entra em uma nova fase marcada por incertezas sobre os próximos passos da investigação e possíveis novas revelações.

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