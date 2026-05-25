Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro em cenário de 2º turno, aponta Nexus/BTG

Pesquisa mostra presidente com 47% das intenções de voto contra 43% do senador do PL; viagem de Flávio aos EUA e possível encontro com Trump movimentam bastidores da corrida presidencial de 2026

A mais recente pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (25) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem numérica sobre o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Segundo o levantamento, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 43%, configurando um cenário de forte polarização nacional e empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Nexus em parceria com o BTG Pactual entre os dias 22 e 24 de maio, ouvindo 2.045 eleitores por telefone em todo o país.

Cenário segue estável apesar de crise envolvendo Daniel Vorcaro

Os números mostram que o desgaste recente enfrentado por Flávio Bolsonaro após a divulgação de áudios envolvendo o empresário Daniel Vorcaro ainda não provocou mudanças significativas no cenário eleitoral.

Na comparação com a rodada anterior da pesquisa, realizada em abril, Lula oscilou de 46% para 47%, enquanto Flávio variou de 45% para 43%.

Mesmo diante da repercussão política do caso, analistas avaliam que a base antipetista segue consolidada em torno do senador do PL, mantendo o ambiente eleitoral altamente competitivo.

Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 9%, enquanto 1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Lula lidera também contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado

A pesquisa Nexus/BTG também simulou cenários do presidente Lula contra outros nomes da direita e do centro-direita para 2026.

Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, Lula aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o político do Novo registra 38%.

Nesse cenário, os votos brancos e nulos chegam a 11%, e 2% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

Lula x Ronaldo Caiado

Em outra simulação, o presidente enfrenta o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado.

O levantamento aponta Lula com 46% das intenções de voto, contra 40% de Caiado.

Já os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato representam 12%, enquanto 1% não respondeu.

Flávio Bolsonaro embarca para os Estados Unidos

Enquanto tenta conter os impactos da crise política envolvendo Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro embarcou na noite deste domingo (24) para os Estados Unidos em meio à expectativa de um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo informações de bastidores, a reunião pode acontecer nesta terça-feira (26), embora ainda não exista confirmação oficial por parte da Casa Branca.

Integrantes da pré-campanha do senador avaliam que uma aproximação pública com Trump pode ajudar a recuperar espaço político após o desgaste provocado pela divulgação dos contatos entre Flávio e Daniel Vorcaro.

Foto com Trump é vista como estratégica para campanha

Nos bastidores do PL, a expectativa é que uma imagem de Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump tenha forte impacto simbólico junto ao eleitorado conservador brasileiro.

A estratégia ganhou ainda mais relevância após a recente visita de Lula à Casa Branca, considerada positiva por aliados do presidente petista.

A equipe de Flávio acredita que o encontro com Trump pode:

Reforçar sua imagem internacional;

Mobilizar apoiadores desanimados após a crise dos áudios;

Demonstrar capacidade de articulação diplomática;

Mudar o foco do noticiário político nacional.

Segundo interlocutores próximos ao senador, a conversa deve abordar temas como segurança internacional, tarifas comerciais, minerais críticos, combate ao crime organizado e relações diplomáticas.

Discurso de pragmatismo busca ampliar eleitorado

Apesar do alinhamento político com Donald Trump, Flávio Bolsonaro tem adotado um discurso voltado ao pragmatismo nas relações exteriores.

Em entrevistas recentes, o senador afirmou que pretende manter diálogo tanto com os Estados Unidos quanto com a China, defendendo uma política internacional baseada em interesses econômicos e estratégicos do Brasil.

A fala é interpretada como uma tentativa de ampliar pontes com setores moderados do eleitorado e reduzir resistências fora da base bolsonarista tradicional.

Polarização deve marcar disputa de 2026

Os números da pesquisa Nexus/BTG reforçam um cenário de continuidade da polarização política no Brasil.

Mesmo faltando meses para a definição oficial das candidaturas, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem como os nomes mais competitivos da corrida presidencial até o momento.

A proximidade dos índices indica que fatores como desempenho econômico, alianças partidárias, debates públicos e crises políticas podem influenciar diretamente os rumos da eleição nos próximos meses.

Metodologia da pesquisa

O levantamento Nexus/BTG ouviu 2.045 eleitores por telefone entre os dias 22 e 24 de maio de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04193/2026.