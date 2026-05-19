AtlasIntel mostra queda de Flávio Bolsonaro e ampliação da vantagem de Lula para 2026

Pesquisa aponta impacto de áudio envolvendo Daniel Vorcaro e mostra presidente liderando cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais

A nova pesquisa da AtlasIntel em parceria com a Bloomberg revelou mudanças importantes no cenário da corrida presidencial de 2026. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (19), mostra uma queda significativa do senador Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem tanto em simulações de primeiro quanto de segundo turno.

A pesquisa foi realizada poucos dias após a repercussão do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, caso que passou a dominar parte do debate político nacional nas últimas semanas.

Lula abre vantagem sobre Flávio em eventual segundo turno

O cenário de segundo turno apresentado pela pesquisa indica crescimento da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro. Segundo os dados, o presidente aparece com 48,9% das intenções de voto, enquanto o senador do PL soma 41,8%.

No levantamento anterior, realizado em abril, os números mostravam um empate técnico: Flávio tinha 47,8% contra 47,5% de Lula. A nova rodada aponta uma queda de seis pontos percentuais do parlamentar e uma consolidação da liderança petista.

A diferença entre os dois candidatos passou de apenas 0,3 ponto percentual para 7,1 pontos em um intervalo de poucas semanas.

O levantamento foi realizado após a divulgação do áudio em que Flávio Bolsonaro solicita apoio financeiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pesquisa também mostra Lula liderando no primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno, Lula também aparece na frente dos principais nomes testados pela pesquisa.

Na principal simulação, o presidente registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 34,3%. O coordenador do MBL, Renan Santos, surge em terceiro lugar com 6,9%.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema soma 5,2%, enquanto o governador de Goiás Ronaldo Caiado registra 2,7%.

Já o escritor Augusto Cury aparece com 0,4%, e o ex-ministro Aldo Rebelo marca 0,2%.

A distância entre Lula e Flávio praticamente dobrou desde abril, saltando de 6,9 para 12,7 pontos percentuais.

Renan Santos cresce e assume terceira colocação

Outro dado que chamou atenção no levantamento foi o crescimento de Renan Santos.

O dirigente do MBL tinha 2,9% das intenções de voto na pesquisa anterior e agora aparece com 6,9%, consolidando-se na terceira posição entre os nomes testados.

O avanço ocorre em meio ao aumento da exposição nacional do movimento e ao espaço deixado pela fragmentação de candidaturas da direita.

Michelle Bolsonaro aparece em cenário alternativo

A pesquisa também simulou um cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como representante do PL na disputa presidencial.

Nesse caso, Lula mantém 47% das intenções de voto. Michelle aparece com 23,4%, seguida por Romeu Zema, com 10%, Renan Santos, com 7,8%, e Ronaldo Caiado, com 6%.

Os números mostram que, apesar da força eleitoral do sobrenome Bolsonaro, Lula seguiria liderando com ampla vantagem em um eventual primeiro turno.

Lula lidera outros cenários de segundo turno

Além do confronto direto contra Flávio Bolsonaro, o levantamento testou outros cenários de segundo turno.

Em todas as simulações, Lula aparece numericamente à frente:

Lula x Romeu Zema

O presidente mantém vantagem diante do ex-governador mineiro, consolidando um cenário favorável ao PT mesmo contra nomes considerados mais moderados da direita.

Lula x Ronaldo Caiado

No confronto com Caiado, Lula também lidera com folga, mantendo desempenho consistente em diferentes regiões do país.

Lula x Renan Santos

Apesar do crescimento do líder do MBL, o presidente segue favorito em uma eventual disputa direta.

Lula x Jair Bolsonaro

Mesmo inelegível, Jair Bolsonaro foi incluído em uma das simulações. O ex-presidente continua competitivo, mas Lula aparece novamente na liderança.

Impacto político do caso Daniel Vorcaro

A queda de Flávio Bolsonaro ocorre em meio à repercussão política do áudio envolvendo Daniel Vorcaro, ex-controlador do extinto Banco Master.

A divulgação do conteúdo gerou desgaste dentro e fora do campo bolsonarista e passou a ser explorada por adversários políticos nas discussões sobre a sucessão presidencial.

Analistas avaliam que o episódio embaralhou o cenário da direita para 2026 e abriu espaço para crescimento de outros nomes conservadores e liberais.

Metodologia da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg

A pesquisa ouviu 5.032 eleitores entre os dias 13 e 18 de maio de 2026, utilizando recrutamento digital aleatório.

Segundo o instituto, a margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06939/2026 e financiado com recursos próprios da AtlasIntel.