Praça da Cidadania de Itaquá oferece 140 vagas para cursos profissionalizantes

Inscrições seguem até a próxima sexta (22)

A Praça da Cidadania de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para nove cursos profissionalizantes que somam 140 vagas voltadas à qualificação profissional e à geração de renda. A iniciativa é promovida pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba.

Entre os cursos disponíveis estão doces de festa: doces tradicionais e gourmet, tortas salgadas e doces, confeitaria básica, assistente de comunicação, trancista, design de sobrancelhas, paisagismo: técnicas iniciais, informática básica com pacote Office e criação de conteúdo para redes sociais. Cada turma terá 15 vagas, com exceção das aulas de informática, que contarão com 10 participantes.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Itaquá, Mila Boigues, destacou a importância da formação profissional como instrumento de transformação social. “Investir em qualificação é investir em oportunidades reais. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento, incentivar o empreendedorismo e oferecer ferramentas para que mais pessoas possam conquistar autonomia financeira e novas perspectivas profissionais.”

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (22) e podem ser realizadas na Praça da Cidadania (avenida Gonçalves Dias, 615 – Parque Residencial Marengo) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo WhatsApp (11) 96396-4181. As aulas começam no dia 25 e serão oferecidas de manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) ou noite (18h às 22h), de segunda a sexta, com carga horária de 40 horas.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou o papel da iniciativa no fortalecimento da inclusão social e no desenvolvimento econômico da cidade. “A Praça da Cidadania tem se consolidado como um importante espaço de formação e desenvolvimento, levando oportunidades acessíveis para o Marengo e região. A capacitação profissional abre portas, gera independência e amplia possibilidades de futuro.”