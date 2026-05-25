Morte de Gabriel Ganley aos 22 anos mobiliza fãs e levanta espera por laudos oficiais em São Paulo

Fisiculturista e influenciador digital foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Zona Leste da capital paulista; polícia investiga causas da morte e aguarda exames do IML

O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, após familiares e amigos passarem dias sem conseguir contato com o jovem.

O caso, registrado inicialmente como morte suspeita, gerou forte repercussão nas redes sociais e abalou fãs do universo fitness e do fisiculturismo brasileiro. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada e depende dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Corpo foi encontrado por amigo após desaparecimento preocupar familiares

Segundo informações do boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, Gabriel estava sem responder mensagens e ligações desde a noite de quinta-feira (21).

Preocupados com o desaparecimento, familiares procuraram um amigo próximo do influenciador, que decidiu ir até o apartamento onde ele vivia, na Mooca.

Ao chegar ao condomínio, funcionários informaram que Gabriel estava dentro do imóvel. Como as luzes permaneciam acesas e ninguém atendia à porta, o amigo resolveu arrombar a entrada com ajuda de funcionários do prédio.

Gabriel foi encontrado caído na cozinha

De acordo com o registro policial, o jovem foi encontrado já sem vida, caído de bruços na cozinha do apartamento.

O boletim aponta que Gabriel apresentava o rosto avermelhado e havia presença de sangue, mas não foram identificados sinais aparentes de violência ou luta corporal no local.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente pelo amigo, que ligou para o serviço de emergência 190.

Polícia apreendeu medicamentos no apartamento

A perícia esteve no local e realizou a apreensão de diversos medicamentos encontrados dentro do imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, os produtos seriam possivelmente anabolizantes, embora ainda não exista confirmação oficial sobre relação entre os itens apreendidos e a causa da morte.

O apartamento, segundo os investigadores, estava organizado e sem indícios aparentes de invasão ou crime.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente.

Último contato aconteceu em academia da Mooca

Em depoimento à polícia, o amigo responsável por encontrar o corpo afirmou conhecer Gabriel há cerca de quatro anos.

Os dois trabalhavam juntos e haviam se encontrado pessoalmente pela última vez na noite de quinta-feira (21), em uma academia localizada na Mooca.

Segundo o relato, o encontro durou menos de 30 minutos e Gabriel não demonstrava qualquer sinal de mal-estar.

Mãe diz que filho não tinha histórico de problemas cardíacos

A mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, viajou do Rio de Janeiro para São Paulo após receber a notícia da morte do filho.

Em depoimento às autoridades, ela afirmou que havia conversado com Gabriel pela última vez também na quinta-feira e que ele aparentava estar bem.

Segundo a mãe, o jovem não possuía histórico conhecido de doenças cardíacas ou outros problemas graves de saúde.



Atestado aponta doença cardíaca como causa da morte

O atestado de óbito do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley apontou que a morte do jovem de 22 anos foi causada por uma cardiomiopatia hipertrófica, doença cardíaca caracterizada pelo espessamento anormal do músculo do coração, o que dificulta o bombeamento de sangue e o funcionamento adequado do órgão.

Segundo especialistas, a condição costuma ter origem genética e hereditária, mas pode ser agravada pelo uso de anabolizantes, embora ainda não exista confirmação oficial de que Gabriel utilizasse esse tipo de substância. O corpo do atleta, encontrado sem vida no apartamento onde morava em São Paulo no último sábado (23), será cremado nesta segunda-feira (25) em cerimônia reservada apenas para familiares próximos.

Gabriel Ganley acumulava milhões de seguidores nas redes

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou notoriedade nacional ao compartilhar sua rotina de treinos, alimentação e preparação física nas redes sociais.

O influenciador acumulava cerca de:

1,7 milhão de seguidores no Instagram;

Quase 400 mil inscritos no YouTube.

Seu conteúdo era focado em treinos considerados simples, rotina disciplinada e evolução física, o que ajudou no crescimento acelerado de sua audiência durante a pandemia.

Atleta defendia fisiculturismo natural no início da carreira

Nos primeiros anos da carreira no fisiculturismo, Gabriel defendia a prática natural, sem utilização de substâncias hormonais ou anabolizantes.

As competições disputadas entre 2023 e 2024 seguiram esse perfil.

No entanto, no ano passado, o influenciador revelou aos seguidores que havia iniciado o uso de anabolizantes e passou a abordar o tema de forma aberta nas redes sociais.

A mudança gerou debates entre fãs e integrantes da comunidade fitness.

Antes da musculação, Gabriel teve destaque no Pokémon competitivo

Antes de ganhar fama no universo fitness, Gabriel também teve trajetória relevante no cenário competitivo de Pokémon TCG.

O jovem chegou a figurar entre os melhores jogadores da América Latina e participou de competições internacionais, incluindo um torneio mundial realizado nos Estados Unidos.

Morte provocou forte repercussão nas redes sociais

Após a confirmação da morte, amigos, fãs e nomes conhecidos do fisiculturismo publicaram homenagens nas redes sociais.

Mensagens destacaram o carisma do influenciador, sua disciplina nos treinos e a proximidade que mantinha com seguidores.

A Integralmédica, patrocinadora do atleta, divulgou nota lamentando a morte e afirmou que Gabriel “inspirava milhares de jovens” com conteúdos sobre treino, dedicação e disciplina.

Caso reacende debate sobre pressão estética e uso de anabolizantes

A morte de Gabriel Ganley também reacendeu discussões sobre os riscos associados ao uso indiscriminado de anabolizantes, à pressão estética nas redes sociais e às exigências extremas do universo do fisiculturismo.

Especialistas frequentemente alertam que o uso inadequado dessas substâncias pode provocar complicações cardiovasculares, hormonais e metabólicas graves, especialmente sem acompanhamento médico.

Até o momento, porém, não existe confirmação oficial ligando medicamentos encontrados no apartamento à morte do influenciador.

As investigações seguem em andamento.