Itaquá recebe menção honrosa em prêmio nacional de excelência na educação pública

Reconhecimento é voltado a iniciativas de impacto e inovação na gestão educacional em todo o país

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, recebeu uma menção honrosa durante a cerimônia do prêmio Excelência na Gestão da Educação Pública (EGEP), realizada na noite da última quinta-feira (21). O reconhecimento ocorreu durante o VI Congresso Invoz de Educação, realizado em São José dos Campos, evento que reuniu referências nacionais em políticas públicas educacionais e destacou iniciativas de impacto na área.

Na ocasião, a Secretaria de Educação participou da premiação com o Programa de Aperfeiçoamento e Mentoria de Diretores, iniciativa desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) para fortalecer a gestão escolar, investir na formação continuada de diretores e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na rede municipal. A iniciativa também foi destacada pelo compromisso com a qualificação das equipes gestoras e pelo desenvolvimento de estratégias voltadas ao aprimoramento dos resultados educacionais.

O programa foi iniciado em 2023 e, a partir de 2025, passou a integrar oficialmente as políticas públicas da Secretaria de Educação, sendo estruturado em três eixos integrados: formação continuada voltada ao fortalecimento da gestão escolar; Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma responsável pela organização e acompanhamento das atividades; e mentoria in loco, realizada nas unidades escolares, com acompanhamento das equipes gestoras, monitoramento pedagógico e planejamento de estratégias de ensino e aprendizagem.

“O reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a inovação, a qualificação dos profissionais da educação e o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e transformadoras”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, que esteve presente na premiação.

Criado pelo Instituto Invoz, o prêmio EGEP é destinado às secretarias municipais e estaduais para avaliar ações voltadas ao fortalecimento do ensino público considerando critérios quantitativos e qualitativos, como indicadores educacionais, inovação, impacto e replicabilidade das políticas implementadas.

O prefeito Eduardo Boigues também celebrou a conquista e destacou o investimento contínuo da administração na educação municipal. “Receber um reconhecimento nacional demonstra que Itaquá está no caminho certo ao investir na valorização dos profissionais, na capacitação das equipes e na construção de uma educação pública cada vez mais eficiente e de qualidade para os estudantes.”