Bom Prato Móvel chega a Itaquá hoje (25) com refeições a R$ 1

Atendimento será realizado na Vila Sônia até setembro

A partir de hoje (25), Itaquaquecetuba passa a contar com o Bom Prato Móvel, programa do Governo do Estado que amplia o acesso à alimentação subsidiada em regiões com maior demanda social. A unidade ficará instalada na rua Pirituba, 228, na Vila Sônia, onde permanecerá até 25 de setembro.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, ou até o encerramento da cota diária de 300 refeições. As marmitas serão vendidas a R$ 1 e servidas exclusivamente no horário do almoço.

A iniciativa chega para complementar o atendimento já realizado pela unidade fixa do Bom Prato no município, localizada na rua Padre Anchieta, 78, no Centro. Atualmente, o restaurante popular oferece diariamente 300 cafés da manhã, mil almoços e 300 marmitex no jantar.

Segundo o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Luiz Otávio da Silva, a proposta do serviço itinerante é descentralizar o atendimento e aproximar a política de segurança alimentar das regiões com maior necessidade. “O Bom Prato Móvel permite que o poder público alcance territórios onde muitas vezes a população enfrenta dificuldade de deslocamento ou restrição de renda. É uma ação que dialoga com a realidade de quem precisa de uma refeição acessível no dia a dia.”

O prefeito Eduardo Boigues destacou que a ampliação do programa fortalece a rede de proteção social do município e amplia o alcance de uma política pública já consolidada no estado. “A alimentação também precisa ser tratada como prioridade dentro da gestão pública. Quando garantimos acesso a uma refeição de qualidade por um valor simbólico, estamos falando de dignidade, saúde e segurança alimentar. Essa parceria com o Governo do Estado permite ampliar esse atendimento em uma região estratégica da cidade.”