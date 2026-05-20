Ferraz moderniza frota com ônibus equipados, Wi-Fi gratuito e mais conforto aos passageiros

Sistema de transporte público conta com 48 veículos, sendo 36 ônibus equipados com Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, acessibilidade e tecnologia menos poluente

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando na modernização do transporte público municipal com investimentos voltados à qualidade do atendimento, conforto dos passageiros e eficiência operacional. Atualmente, a cidade conta com uma frota de 48 veículos destinados ao transporte coletivo urbano.

Desse total, 44 ônibus estão em operação ativa e atendem diariamente 13 linhas municipais, garantindo o deslocamento da população entre diferentes regiões da cidade. Outros quatro veículos permanecem como reserva técnica, oferecendo suporte estratégico para assegurar a continuidade dos serviços em situações de manutenção preventiva, substituições emergenciais ou reforço operacional.

O processo de modernização também contempla melhorias estruturais e tecnológicas nos veículos. Atualmente, 36 ônibus da frota possuem Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, acessibilidade por meio de rampas de acesso e tecnologia Euro 5/6, considerada menos poluente e mais eficiente na redução da emissão de gases no meio ambiente.

As melhorias fazem parte das ações da administração municipal para promover um transporte coletivo mais acessível, sustentável e adequado às necessidades da população, oferecendo mais conforto, inclusão e segurança aos usuários que utilizam o serviço diariamente.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, os investimentos reforçam o compromisso da gestão com a mobilidade urbana do município. “Estamos trabalhando para oferecer um transporte público mais moderno, eficiente e humanizado. A renovação e adequação da frota representam um avanço importante para garantir mais conforto aos passageiros, acessibilidade às pessoas com deficiência e também mais responsabilidade ambiental por meio de tecnologias menos poluentes”, destacou.