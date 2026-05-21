Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). ￼

Segundo as autoridades, Deolane foi detida em sua residência localizada em um condomínio de luxo em Barueri, na Grande São Paulo. Além dela, outros mandados de prisão preventiva foram cumpridos, incluindo um contra Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como líder da facção criminosa. ￼

As investigações apuram movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis conexões com operadores financeiros ligados ao crime organizado. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e ativos milionários dos investigados. ￼

Após a prisão, a irmã da influenciadora, Daniele Bezerra, se manifestou nas redes sociais afirmando que a família enfrenta “perseguições que se repetem há tempos” e criticou o que chamou de julgamento antecipado da influenciadora. ￼

Essa não é a primeira vez que Deolane enfrenta problemas com a Justiça. Em 2024, ela também foi presa em Pernambuco durante a Operação Integration, que investigava lavagem de dinheiro e jogos ilegais envolvendo plataformas de apostas online. ￼

Até o momento, a defesa da influenciadora ainda não divulgou um posicionamento oficial detalhado sobre as acusações. O caso segue em investigação pelas autoridades paulistas. ￼