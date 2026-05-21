Projeto “Ciranda das Memórias Metropolitanas” promove acolhimento e fortalecimento de vínculos em Ferraz

Iniciativa da Assistência Social reúne moradores em atividades de escuta, integração e valorização das histórias de vida

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta segunda-feira (19), o primeiro encontro do projeto “Ciranda das Memórias Metropolitanas”, iniciativa voltada ao acolhimento, à escuta e à valorização das histórias de vida da população. Esta atividade ocorreu no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense, reunindo participantes em um momento de convivência, troca de experiências e fortalecimento de vínculos comunitários.

A programação contou com rodas de conversa, atividades de arte-terapia, dança, expressão corporal e construção coletiva de um mural de memórias, proporcionando espaços de integração e partilha entre os participantes. A proposta do projeto é estimular o bem-estar emocional, a convivência social e o resgate de experiências pessoais e coletivas por meio de atividades culturais e socioeducativas.

Ao longo da iniciativa, também serão promovidas oficinas voltadas ao desenvolvimento pessoal e à qualidade de vida, incluindo práticas revitalizadoras, memória criativa e atividades terapêuticas. O encerramento do ciclo contará com um encontro regionalizado para celebrar as vivências, aprendizados e vínculos construídos durante o projeto.

O “Ciranda das Memórias Metropolitanas” terá, ao todo, oito encontros semanais. Após a primeira edição, as próximas atividades ocorrerão nos dias 26 de maio; 2, 9, 16, 23 e 30 de junho; com encerramento previsto para 7 de julho, sempre no Parque Municipal Nosso Recanto.

Segundo o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a iniciativa fortalece o sentimento de pertencimento e convivência entre os participantes. “O projeto cria oportunidades de acolhimento, integração e troca de histórias, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos sociais e para a promoção do bem-estar da população”, destacou.