Cursinho Pré-Vestibulinho inicia em Ferraz com cerca de 145 estudantes aprovados em Ferraz 

Projeto pretende preparar os alunos para ingressarem nas Etecs e Institutos Federais

A Secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou neste sábado (23) a abertura do Cursinho Preparatório Pré-Vestibulinho na quadra da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio.

O cursinho preparatório está em sua 4ª edição e visa preparar os estudantes de 9° ano para ingressarem nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e nos Institutos Federais (IF).

Cerca de 145 estudantes foram aprovados na primeira fase. Os alunos realizaram uma prova e os melhores colocados receberam brindes para o incentivo aos estudos durante o período no cursinho.

A prefeita Priscilla Gambale esteve presente no evento e deixou uma mensagem de encorajamento aos alunos: “Haverão dias em que vocês não sentirão vontade de acordar cedo e vir para o cursinho, mas não deixem esses pensamentos ruins entrarem na cabeça de vocês. O cursinho é uma oportunidade única para o seu futuro. Utilizem o espaço e aproveitem esse período para adquirir o máximo de conhecimento.” argumentou.

O aluno Heitor está muito animado para assistir à primeira aula. “Eu já conheço alguns dos professores e sei que são ótimos. Sei que muitos alunos bons foram aprovados e espero no futuro ser um deles”, relatou.

As aulas do cursinho serão realizadas todos os sábados pela manhã até meados de novembro.