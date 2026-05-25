Nova NR-1 entra em vigor e amplia fiscalização sobre saúde mental nas empresas

Atualização da norma obriga organizações a incluir riscos psicossociais no gerenciamento interno e fortalece atuação do Ministério do Trabalho sobre casos de assédio, pressão excessiva e jornadas abusivas

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1, conhecida como NR-1, entra oficialmente em vigor nesta terça-feira (26) trazendo mudanças importantes na forma como empresas brasileiras deverão lidar com saúde mental no ambiente corporativo.

A nova regra amplia a responsabilidade das organizações sobre riscos psicossociais ligados ao trabalho e fortalece a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.

Na prática, fatores como assédio moral, metas abusivas, jornadas exaustivas, pressão excessiva e conflitos internos passam a integrar oficialmente o gerenciamento obrigatório de riscos ocupacionais das empresas.

Saúde mental passa a integrar gerenciamento obrigatório de riscos

Até então, as normas trabalhistas focavam principalmente em riscos físicos, químicos, biológicos e acidentes de trabalho.

Com a atualização da NR-1, os chamados riscos psicossociais passam a ser reconhecidos explicitamente dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Isso significa que empresas precisarão identificar, registrar e monitorar fatores relacionados à organização do trabalho que possam causar sofrimento psicológico ou adoecimento mental.

O que muda na prática para empresas

A nova norma exige que empregadores passem a analisar:

Metas excessivas;

Cobranças abusivas;

Jornadas prolongadas;

Assédio moral e sexual;

Sobrecarga de trabalho;

Falta de autonomia;

Conflitos interpessoais;

Falhas de gestão e liderança.

Segundo especialistas, o foco deixa de estar apenas em equipamentos ou estruturas físicas e passa a incluir diretamente a dinâmica de trabalho dentro das organizações.

Fiscalização poderá ocorrer mesmo sem denúncia

Com a entrada em vigor da atualização, auditores-fiscais do trabalho terão autorização para avaliar como o trabalho é organizado dentro das empresas.

A fiscalização poderá ocorrer:

Por denúncias anônimas;

Por cruzamento de dados da Previdência Social;

Por índices elevados de afastamentos por transtornos mentais;

Por monitoramento de setores considerados mais críticos.

Durante as inspeções, os fiscais poderão analisar documentos internos, jornadas, metas, canais de denúncia, políticas corporativas e até realizar entrevistas com trabalhadores.

Brasil vive alta histórica de afastamentos por transtornos mentais

A atualização da NR-1 ocorre em meio ao crescimento expressivo dos afastamentos relacionados à saúde mental no país.

Segundo dados da Previdência Social, o Brasil registrou em 2025 mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais, estabelecendo um novo recorde nacional.

Especialistas apontam que quadros de ansiedade, burnout, depressão e esgotamento profissional vêm aumentando nos últimos anos, especialmente após mudanças aceleradas nas relações de trabalho.

Organização Internacional do Trabalho alerta para crise global

Dados da Organização Internacional do Trabalho indicam que mais de 840 mil pessoas morrem anualmente no mundo devido a problemas ligados a riscos psicossociais no trabalho.

Entre os fatores mais associados estão:

Jornadas excessivas;

Insegurança no emprego;

Pressão psicológica constante;

Assédio moral;

Ambientes organizacionais tóxicos.

Empresas poderão ser multadas

A entrada em vigor da nova NR-1 também amplia o risco de autuações para empresas que não implementarem o gerenciamento adequado dos riscos psicossociais.

Segundo o Ministério do Trabalho, inicialmente haverá prioridade para orientação e adaptação das organizações durante os primeiros 90 dias.

No entanto, empresas poderão ser autuadas caso:

Não identifiquem os riscos psicossociais;

Identifiquem os problemas mas não adotem medidas;

Implementem ações consideradas insuficientes;

Deixem de monitorar os riscos ao longo do tempo.

Valores das multas podem variar

As penalidades seguem as regras gerais das Normas Regulamentadoras e variam conforme:

Porte da empresa;

Número de empregados;

Gravidade da infração;

Tipo de falha identificada.

Atualmente, multas relacionadas à saúde do trabalhador podem variar entre R$ 416 e R$ 4.160, enquanto infrações ligadas à segurança do trabalho podem chegar a R$ 6.935.

Mudança obriga revisão da cultura organizacional

Especialistas afirmam que a nova norma vai além de programas de bem-estar ou benefícios pontuais.

Segundo a interpretação técnica da NR-1, empresas precisarão demonstrar mudanças concretas na forma de gestão do trabalho.

O que empresas terão que implementar

As organizações deverão:

Registrar formalmente os riscos psicossociais;

Criar planos de ação específicos;

Revisar metas e jornadas;

Treinar lideranças;

Fortalecer canais de denúncia;

Monitorar continuamente os resultados;

Atualizar periodicamente o Programa de Gerenciamento de Riscos.

Especialistas ressaltam que oferecer terapia, palestras motivacionais ou programas de bem-estar isolados não substitui as exigências centrais da norma.

Norma fortalece proteção aos trabalhadores

Para os trabalhadores, a atualização da NR-1 amplia o respaldo jurídico sobre questões relacionadas à saúde mental no ambiente corporativo.

Situações antes frequentemente tratadas como problemas individuais passam agora a ser reconhecidas também como possíveis consequências da organização do trabalho.

Isso poderá facilitar:

Denúncias trabalhistas;

Reconhecimento de doenças ocupacionais;

Pedidos de afastamento;

Ações judiciais envolvendo assédio ou burnout.

Fiscalização terá foco preventivo

Outro ponto importante da atualização é que empresas poderão ser cobradas antes mesmo da existência de afastamentos formais.

Ou seja, a fiscalização poderá exigir mudanças preventivas ao identificar ambientes considerados psicologicamente nocivos.

Segundo especialistas, o objetivo principal da norma é evitar que trabalhadores adoeçam antes da intervenção estatal.

Governo descarta novo adiamento

A atualização da NR-1 havia sido anunciada originalmente em 2024 e deveria entrar em vigor em maio de 2025.

Após pressão de setores empresariais e sindicatos patronais, o governo federal prorrogou o prazo por um ano.

Agora, o ministro Luiz Marinho afirmou que não há intenção de realizar um novo adiamento.

Segundo ele, qualquer nova mudança dependeria de acordo entre representantes patronais e trabalhadores, cenário considerado improvável no momento.

Debate sobre saúde mental ganha espaço nas relações de trabalho

A entrada em vigor da nova NR-1 marca um dos movimentos mais relevantes da legislação trabalhista brasileira nos últimos anos em relação à saúde mental.

Especialistas avaliam que a norma pode acelerar mudanças culturais dentro das empresas e ampliar o debate sobre produtividade, pressão corporativa e qualidade de vida no trabalho.

A expectativa do governo é que a nova regulamentação contribua para reduzir índices de adoecimento psicológico e diminuir o número crescente de afastamentos relacionados ao ambiente profissional.