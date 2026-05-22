Prefeitura inicia nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri em junho

Familiares têm até 19 de junho para solicitar transferência dos restos mortais que estão enterrados na Quadra 43

A Secretaria de Serviços Urbanos iniciará, em 22 de junho, uma nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri. Esta ação será realizada na Quadra 43 e integra o cronograma de reorganização e manutenção do espaço, seguindo as normas legais que regulamentam o período de permanência em sepulturas temporárias.

Para garantir transparência ao processo e assegurar que os familiares possam tomar as providências necessárias, a relação dos sepultamentos contemplados nesta fase foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), edição nº 1266. A divulgação permite a consulta prévia das informações e orienta os responsáveis sobre os procedimentos que deverão ser adotados dentro do prazo estabelecido.

Os familiares que desejarem realizar a transferência dos restos mortais para outro jazigo ou cemitério devem comparecer à Secretaria de Serviços Urbanos até o dia 19 de junho para formalizar a solicitação e informar o local de destino. Para a abertura do processo, será necessária a apresentação de documento oficial com foto (RG e CPF do responsável), comprovante de residência, certidão de óbito, comprovante de sepultamento, autorização de translado e documento que comprove a titularidade do jazigo de destino.

De acordo com o Decreto Estadual nº 16.017/1980, os restos mortais que não tiverem manifestação familiar dentro do prazo estipulado serão encaminhados ao Ossário Geral.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas Ribeiro David, ressaltou que a medida segue critérios técnicos e legais, além de priorizar o respeito às famílias envolvidas. “Todo o procedimento está sendo conduzido com responsabilidade, organização e transparência. Nosso objetivo é garantir que os familiares sejam devidamente informados e tenham tempo hábil para decidir sobre a destinação dos restos mortais”, destacou.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (11) 97313-0685 ou comparecer presencialmente à Secretaria de Serviços Urbanos na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense.