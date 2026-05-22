Search
Close this search box.

Prefeitura inicia nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri em junho

Familiares têm até 19 de junho para solicitar transferência dos restos mortais que estão enterrados na Quadra 43

A Secretaria de Serviços Urbanos iniciará, em 22 de junho, uma nova etapa de exumações no Cemitério do Cambiri. Esta ação será realizada na Quadra 43 e integra o cronograma de reorganização e manutenção do espaço, seguindo as normas legais que regulamentam o período de permanência em sepulturas temporárias.

Para garantir transparência ao processo e assegurar que os familiares possam tomar as providências necessárias, a relação dos sepultamentos contemplados nesta fase foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), edição nº 1266. A divulgação permite a consulta prévia das informações e orienta os responsáveis sobre os procedimentos que deverão ser adotados dentro do prazo estabelecido.

Os familiares que desejarem realizar a transferência dos restos mortais para outro jazigo ou cemitério devem comparecer à Secretaria de Serviços Urbanos até o dia 19 de junho para formalizar a solicitação e informar o local de destino. Para a abertura do processo, será necessária a apresentação de documento oficial com foto (RG e CPF do responsável), comprovante de residência, certidão de óbito, comprovante de sepultamento, autorização de translado e documento que comprove a titularidade do jazigo de destino.

De acordo com o Decreto Estadual nº 16.017/1980, os restos mortais que não tiverem manifestação familiar dentro do prazo estipulado serão encaminhados ao Ossário Geral.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas Ribeiro David, ressaltou que a medida segue critérios técnicos e legais, além de priorizar o respeito às famílias envolvidas. “Todo o procedimento está sendo conduzido com responsabilidade, organização e transparência. Nosso objetivo é garantir que os familiares sejam devidamente informados e tenham tempo hábil para decidir sobre a destinação dos restos mortais”, destacou.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (11) 97313-0685 ou comparecer presencialmente à Secretaria de Serviços Urbanos na Rua Dom João VI, 513, no Jardim Ferrazense.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube