Receita libera consulta ao 1º lote do Imposto de Renda 2026; pagamento será o maior da história

Mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados no primeiro lote de restituição do IRPF 2026, que soma R$ 16 bilhões em pagamentos

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O pagamento será realizado no próximo dia 29 de maio e já entrou para a história como o maior lote de restituição já pago pelo Fisco brasileiro.

Segundo a Receita, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados neste primeiro lote, que totaliza R$ 16 bilhões em créditos, incluindo também restituições residuais de exercícios anteriores.

Primeiro lote terá prioridade para idosos, professores e quem utilizou PIX

De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal, aproximadamente R$ 8,64 bilhões do total serão destinados aos grupos prioritários previstos na legislação.

Entre os beneficiados estão:

256.697 idosos acima de 80 anos;

2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos;

222.100 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além disso, cerca de 4,9 milhões de contribuintes receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e escolhido receber a restituição via PIX.

A combinação entre declaração pré-preenchida e restituição por PIX segue sendo uma das principais estratégias para antecipar o recebimento da restituição.

Veja calendário completo da restituição do IR 2026

A Receita Federal informou que os pagamentos das restituições do IRPF 2026 serão realizados em quatro lotes ao longo do ano.

Confira as datas:

1º lote — 29 de maio

2º lote — 30 de junho

3º lote — 31 de julho

4º lote — 28 de agosto

O prazo final para envio da declaração também termina em 29 de maio, mesma data prevista para o pagamento do primeiro lote.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

Assim que a consulta for liberada, o contribuinte deverá acessar o portal oficial da Receita Federal e entrar na área “Meu Imposto de Renda”. Depois, basta clicar na opção “Consultar a Restituição”.

A plataforma permite:

consulta simplificada;

consulta detalhada pelo e-CAC;

verificação do processamento da declaração;

e identificação de possíveis pendências.

Caso exista alguma inconsistência na declaração, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados e evitar problemas com a malha fina.

Além do portal online, a Receita também disponibiliza aplicativo para celulares e tablets, permitindo acompanhar diretamente as informações sobre restituições e situação cadastral do CPF.

Receita alerta para erros bancários e oferece reagendamento

A Receita Federal informou que o pagamento da restituição só pode ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio contribuinte.

Segundo o órgão, falhas nos dados bancários ou problemas na conta informada impedem automaticamente o crédito da restituição. Para evitar prejuízos, existe um sistema de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil válido por até um ano após a primeira tentativa de pagamento.

O reagendamento pode ser feito:

pelo Portal BB;

ou pelas centrais telefônicas do banco.

Os telefones disponibilizados são:

4004-0001 — capitais

0800-729-0001 — demais localidades

0800-729-0088 — atendimento exclusivo para deficientes auditivos

Para realizar o procedimento, o contribuinte deverá informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Malha fina continua sendo principal preocupação dos contribuintes

Durante a consulta, também será possível verificar se a declaração caiu na chamada malha fina, situação em que o pagamento da restituição fica retido por divergências nas informações prestadas.

O acesso deve ser feito pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC), utilizando conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Dentro do sistema, o contribuinte poderá consultar:

se a declaração foi processada normalmente;

ou se há pendências fiscais que exigem correção.

As inconsistências podem surgir tanto por erros do próprio contribuinte quanto por divergências em dados enviados por empresas, bancos ou prestadores de serviços.

Nos casos em que o erro foi cometido pelo contribuinte, a recomendação é enviar imediatamente uma declaração retificadora.

Quem é obrigado a declarar o IR em 2026

A Receita Federal também reforçou os critérios de obrigatoriedade para entrega da declaração do Imposto de Renda em 2026.

Devem declarar contribuintes que:

receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;

tiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

realizaram operações em Bolsa superiores a R$ 40 mil;

obtiveram ganho de capital na venda de bens;

tinham patrimônio acima de R$ 800 mil até dezembro de 2025;

obtiveram receita rural acima de R$ 177.920;

ou passaram à condição de residente no Brasil durante o ano passado.

Também entram na obrigatoriedade contribuintes com aplicações financeiras no exterior, trusts internacionais ou atualização patrimonial de imóveis e bens estrangeiros.

Receita espera grande movimento nos últimos dias do prazo

Com o encerramento do prazo de entrega marcado para o próximo dia 29 de maio, a Receita Federal espera um aumento significativo no número de declarações enviadas nos próximos dias.

Especialistas alertam que deixar o envio para a última hora aumenta o risco de erros, inconsistências e dificuldades no processamento das informações.

A recomendação é revisar cuidadosamente todos os dados antes da transmissão da declaração para evitar problemas futuros com a malha fina e atrasos no recebimento da restituição.