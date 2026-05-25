Sebrae promove palestra gratuita sobre compras públicas para empreendedores em Poá

Evento realizado com apoio da Prefeitura e da ACIPOÁ vai orientar empresários sobre oportunidades de venda para o poder público por meio de licitações

Empreendedores de Poá terão a oportunidade de conhecer mais sobre o mercado de compras públicas e ampliar as possibilidades de negócios durante a palestra “Compras Públicas: oportunidade para você aumentar seu faturamento”, promovida pelo SEBRAE, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá e da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ). O encontro será realizado no dia 1º de junho, das 9h às 11h, na sede da associação comercial, na Rua Dr. Silvio Barbosa, nº 89, Centro.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link. A palestra tem como objetivo debater os principais temas relacionados às políticas públicas no ambiente de negócios, além de apresentar oportunidades de venda para o governo por meio de processos licitatórios, incentivando a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas.

Durante a atividade, os participantes poderão entender como funciona o processo de licitação, conhecer caminhos para fornecer produtos e serviços ao poder público e descobrir novas possibilidades para aumentar o faturamento de seus negócios.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para fortalecer o empreendedorismo local. “Essa palestra é uma grande oportunidade para que os empreendedores da nossa cidade entendam que o poder público também pode ser um importante cliente. Queremos incentivar cada vez mais a participação das micro e pequenas empresas nos processos de compras públicas, ampliando oportunidades e fortalecendo a economia local”, afirmou a secretária.

Serviço

Palestra: “Compras Públicas: oportunidade para você aumentar seu faturamento”

Data: 1º de junho

Horário: das 9h às 11h

Local: Sede da ACIPOÁ

Endereço: Rua Dr. Silvio Barbosa, nº 89 – Centro – Poá

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38465594