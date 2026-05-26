“Vibe Coding”: Como a enxurrada de códigos gerados por IA ameaça a segurança de dados de empresas e órgãos públicos

O Vibe Coding é um novo estilo de desenvolvimento onde o programador deixa de digitar sintaxe para apenas guiar grandes modelos de linguagem (LLMs), virando o padrão na indústria de tecnologia, como em grandes ferramentas como Lovable, Cursor e as novas atualizações do Android Studio lançadas no Google I/O 2026, que prometem que qualquer pessoa possa criar aplicações complexas apenas dando instruções.

Porém, a ascensão tão rápida deste novo modelo vem gerando um desgaste chamado ‘over-trust’, diminuindo a produtividade, fazendo com que, em casos de aplicações complexas sem a supervisão necessária, o chamado ‘Vibe Coding’ seja um dos maiores vilões em segurança de dados.

As falhas de OWASP mais comuns em códigos gerados por IA

Controle de Acesso Quebrado: A IA cria rotas e funções, mas esquece de validar se o usuário logado realmente tem permissão para acessar aquele dado.

A IA cria rotas e funções, mas esquece de validar se o usuário logado realmente tem permissão para acessar aquele dado. XSS : Os modelos falham em neutralizar entradas de texto em componentes visuais (como React ou HTML), permitindo a execução de scripts maliciosos.

Os modelos falham em neutralizar entradas de texto em componentes visuais (como React ou HTML), permitindo a execução de scripts maliciosos. Injeção de SQL: Criação de consultas ao banco de dados por meio de concatenação direta de strings, em vez de usar parâmetros seguros .

Criação de consultas ao banco de dados por meio de concatenação direta de strings, em vez de usar parâmetros seguros . Credenciais Expostas : Inclusão de chaves de API, senhas ou tokens diretamente no meio do código estrutural.

A ilusão de velocidade, atuando a IA como agente digitador de códigos, produz falhas clássicas de engenharia em escala industrial. Então, por um lado o desenvolvedor acha que economizou tempo, mas deixou a porta aberta para possíveis invasores.

Um estudo recente da Cloud Security Alliance (CSA Labs) revelou que 45% das amostras de códigos gerados puramente por IA falham nos testes mais básicos de segurança de aplicações (OWASP Top 10). O relatório apontou ainda um surto alarmante de falhas arquitetônicas profundas, incluindo um salto de mais de 300% em caminhos de escalabilidade de privilégios em corporações que adotaram automação irrestrita..

Input Não Confiável no Setor Público

Recentemente, o governo federal editou a portaria MGI Nº 3.485/2026, na qual autoriza as regras de governança e contratação de inteligência artificial para a administração pública federal, como triagem de processos administrativos, concessão de benefícios sociais e segurança pública. O Tribunal de Contas da União (TCU) já emitiu relatórios apontando sérias fragilidades de governança digital e falta de rastreabilidade nos algoritmos estatais.

Segundo especialistas de Application Security (AppSec), a solução não é o banimento da inteligência artificial, mas mudar radicalmente a postura diante dela, como ferramentas de higienização de dados que mascaram ou apagam automaticamente CPFs, CNPJs e nomes de clientes antes que o prompt seja enviado para a máquina, ou instâncias privadas como APIs corporativas da Microsoft, Google ou AWS, onde há uma cláusula contratual rígida garantindo que nenhum dado enviado será usado para treinar um agente de Inteligência Artificial.