Assistência Social amplia acolhimento à população em situação de rua durante período de frio em Ferraz

Município conta com serviço permanente de acolhimento institucional e reforça atendimento com vagas extras para pernoite em dias de baixa temperatura

A Secretaria de Assistência Social intensificou as ações de atendimento à população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. O município conta com o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIAF), que oferece acolhimento, proteção social e suporte especializado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o equipamento dispõe de 30 vagas permanentes destinadas ao atendimento da população em situação de rua. Com a chegada dos dias mais frios, a administração municipal ampliou o suporte oferecido por meio da disponibilização de mais 10 vagas para pernoite, garantindo maior proteção e acolhimento às pessoas que necessitam do serviço.

Além da estrutura de acolhimento, são realizadas ações contínuas de abordagem social no município. Todas as segundas-feiras, as equipes percorrem pontos estratégicos da cidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua, promover orientações, realizar encaminhamentos e ofertar acolhimento de forma humanizada.

O trabalho busca fortalecer a rede de proteção social e assegurar o acesso da população aos serviços socioassistenciais disponíveis no município, especialmente nos períodos de queda de temperatura, quando aumenta a necessidade de atendimento emergencial.

“O acolhimento vai além da oferta de abrigo. Nosso objetivo é garantir dignidade, proteção e acesso aos serviços necessários para que essas pessoas possam reconstruir vínculos e receber atendimento adequado. Durante os períodos de frio, reforçamos ainda mais esse cuidado para atender quem mais precisa”, destacou o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos.

O SAIAF está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 293, na região central de Ferraz de Vasconcelos.