Assistência Social realiza força-tarefa de cadastramento em domicílio para regularização de benefícios sociais

A ação ocorreu na região do CRAS Centro e busca agilizar a atualização de cadastros unipessoais vinculados ao Bolsa Família e ao BPC

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos promoveu na sexta-feira (22) uma força-tarefa de cadastramento em domicílio na região atendida pelo CRAS Centro. Esta iniciativa foi direcionada aos cadastros unipessoais, modalidade destinada a pessoas que vivem sozinhas, com o objetivo de acelerar a regularização de benefícios sociais bloqueados, principalmente do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A mobilização foi organizada diante do aumento da procura pelos serviços de atualização cadastral e das novas diretrizes estabelecidas pelo governo federal, que passaram a exigir que todos os cadastros unipessoais sejam realizados diretamente nas residências dos beneficiários. A medida tem como finalidade ampliar a verificação das informações declaradas no Cadastro Único e garantir maior segurança no processo de concessão dos programas sociais.

Até então, os atendimentos aconteciam exclusivamente nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Com a mudança no formato de atendimento e o crescimento da demanda por regularizações, a pasta intensificou as visitas domiciliares como estratégia para ampliar a capacidade operacional e dar mais agilidade aos processos de atualização cadastral.

Segundo o coordenador do Cadastro Único, Fabio Alexandre Moreira, a força-tarefa representa um reforço importante no atendimento às famílias que necessitam da regularização cadastral. “Estamos atuando para dar mais agilidade aos atendimentos e reduzir o impacto causado pelos bloqueios dos benefícios. Com as visitas domiciliares, conseguimos realizar a atualização das informações com mais segurança e garantir que o atendimento chegue às pessoas que realmente precisam dos programas sociais”, destacou.