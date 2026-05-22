Operação integrada combate receptação de fios furtados e apreende cobre queimado em ferros-velhos de Itaquá

Ação reforça cumprimento da nova lei municipal e combate crimes que impactam segurança pública e meio ambiente

A Secretaria de Segurança Pública de Itaquaquecetuba realizou na quarta-feira (20) uma operação integrada de fiscalização em ferros-velhos da cidade com foco no combate à receptação de fios e cabos furtados, além do cumprimento da legislação municipal que proíbe o comércio de cobre queimado.

A ação contou com equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), Guarda Ambiental e Fiscalização de Posturas e ocorreu após denúncias e monitoramento de locais suspeitos de receber materiais provenientes de furtos registrados no município.

“Não vamos permitir que criminosos continuem causando prejuízos à população e aos serviços essenciais. Essa união entre as forças de segurança, fiscalização e meio ambiente fortalece o combate aos furtos e contribui para uma cidade mais segura e organizada”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Durante a operação, dois estabelecimentos foram fiscalizados no Jardim Miray. Em um dos locais, as equipes identificaram materiais furtados, entre eles hidrômetros da Sabesp, além da apreensão de 14 quilos de cobre e 11 quilos de granulado de alumínio. Um homem foi detido por receptação. Já em outro ferro-velho foram apreendidos aproximadamente 30 quilos de cobre, mas ninguém foi preso.

A fiscalização também teve como base a Lei Municipal nº 3.949/2026, que dispõe sobre a proibição do comércio de cobre queimado no município, medida criada para dificultar a comercialização de materiais obtidos por meio de furtos.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, destacou a importância da atuação integrada para enfraquecer a cadeia criminosa ligada aos furtos de fios e cabos. “Estamos intensificando as fiscalizações para combater a receptação e fazer valer a legislação municipal. O furto de fios e hidrômetros afeta a população e gera prejuízos aos serviços públicos. Nosso objetivo é coibir esses receptadores e responsabilizar quem insiste em atuar fora da lei”, disse.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para o Itaquá Recicla, equipamento que fará a destinação correta dos resíduos, e a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central. “A queima de cobre e outros materiais produz resíduos altamente poluentes, como a borra, que pode contaminar o solo, a água e causar prejuízos à saúde da população. A atuação conjunta é fundamental para proteger o meio ambiente e impedir práticas ilegais que colocam a cidade em risco”, completou a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.