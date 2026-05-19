Flávio Bolsonaro admite visita a Daniel Vorcaro após prisão do banqueiro

Senador confirmou encontro com ex-dono do Banco Master no fim de 2025 e afirmou que reunião serviu para encerrar negociações sobre financiamento de filme de Jair Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (19) que visitou o empresário Daniel Vorcaro no fim de 2025, logo após a primeira prisão do ex-controlador do Banco Master pela Polícia Federal.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o encontro ocorreu na residência de Vorcaro, em São Paulo, depois que ele deixou a prisão mediante medidas cautelares impostas pela Justiça.

O episódio amplia a repercussão política envolvendo a relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro, investigado em operações da PF ligadas ao caso Banco Master.

Visita ocorreu após prisão de Vorcaro

De acordo com relatos divulgados por veículos de imprensa, Daniel Vorcaro havia sido preso pela primeira vez em novembro de 2025 no Aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar para o exterior.

Pouco tempo depois, o empresário foi liberado por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mas passou a cumprir restrições judiciais, incluindo uso de tornozeleira eletrônica e apresentações periódicas à Justiça.

Foi nesse período que Flávio Bolsonaro teria ido até a casa do banqueiro.

Flávio diz que encontro encerrou negociações

Após a divulgação da informação, o senador confirmou publicamente a reunião durante pronunciamento à imprensa em Brasília.

Segundo Flávio, o objetivo do encontro era “colocar um ponto final” na relação financeira envolvendo o projeto cinematográfico “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador afirmou que procurou Vorcaro para discutir o futuro do financiamento do filme após a prisão do banqueiro.

“Fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história”, declarou Flávio.

Ainda segundo o parlamentar, caso soubesse antes da gravidade da situação enfrentada por Vorcaro, teria buscado outros investidores para o projeto.

Áudios e mensagens aumentaram crise política

O caso ganhou dimensão nacional após a divulgação de áudios e mensagens revelados pelo site Intercept Brasil.

Nos materiais, Flávio Bolsonaro cobrava apoio financeiro de Daniel Vorcaro para manter o projeto do filme sobre Jair Bolsonaro.

Uma das mensagens teria sido enviada em 16 de novembro de 2025, apenas um dia antes da primeira prisão do banqueiro e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central do Brasil.

A repercussão do episódio provocou desgaste político dentro do PL e passou a impactar pesquisas eleitorais ligadas à corrida presidencial de 2026.

Vorcaro voltou a ser preso em 2026

Daniel Vorcaro voltou a ser preso em março de 2026 por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, o magistrado apontou “risco concreto de interferência nas investigações”.

As apurações identificaram a existência de uma suposta estrutura clandestina de monitoramento ligada ao empresário, descrita por investigadores como uma espécie de milícia privada com acesso a informações sigilosas da Polícia Federal.

O grupo seria comandado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido de “Sicário”.

Caso pressiona pré-campanha de Flávio Bolsonaro

Nos bastidores políticos, aliados do PL avaliam que a crise envolvendo Vorcaro passou a representar um dos principais focos de desgaste da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Levantamentos divulgados nos últimos dias mostram queda do senador nas intenções de voto após a repercussão das mensagens e dos áudios relacionados ao banqueiro.

Apesar disso, Flávio segue tentando conter danos políticos e reforça que o contato com Vorcaro estava relacionado exclusivamente ao financiamento do filme.