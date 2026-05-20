GCM de Poá prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Obelisco

Durante patrulhamento preventivo, equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) apreendeu mais de 360 porções de entorpecentes

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo realizado no último dia 17, no bairro Jardim Obelisco. A ocorrência foi registrada em uma cabana utilizada para a prática do crime, onde os agentes localizaram diversas porções de entorpecentes e dinheiro em posse do suspeito.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas com o homem drogas e uma quantia em dinheiro. Em continuidade às diligências, a equipe localizou, a cerca de cinco metros do local da abordagem, uma sacola contendo o restante dos entorpecentes.

Ao final da ocorrência, foram apreendidas 110 porções de maconha, 195 porções de crack e 62 porções de cocaína, além de dinheiro em espécie. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Urbana de Poá, Comandante Ferreira, destacou a importância do trabalho preventivo realizado pelas equipes da GCM no combate ao tráfico de drogas no município. “A atuação rápida e estratégica da ROMU demonstra o comprometimento da nossa Guarda Civil Municipal com a segurança da população. Seguiremos intensificando as ações de patrulhamento e enfrentamento à criminalidade em todas as regiões da cidade”, afirmou.

De acordo com o prefeito de Poá, Saulo Souza, os investimentos realizados pela administração municipal na área da segurança pública, como a nova frota composta com veículos 4×4 e motocicletas de 500 cilindradas, estão refletindo nos resultados obtidos pela corporação. “Nossa gestão tem trabalhado para fortalecer cada vez mais a segurança em Poá, oferecendo melhores condições de trabalho às equipes e ampliando as ações de prevenção e combate ao crime. Parabenizo a ROMU e toda a GCM pelo excelente trabalho realizado em defesa da nossa população”, declarou.