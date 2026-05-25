Enem 2026 abre inscrições nesta segunda; veja prazos, valor da taxa e como participar

Candidatos já podem acessar a Página do Participante para realizar inscrição no exame; provas serão aplicadas em novembro e taxa custa R$ 85 para quem não conseguiu isenção

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 começaram oficialmente nesta segunda-feira (25). Os candidatos já podem acessar a Página do Participante para realizar o cadastro no exame e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 85.

O processo de inscrição seguirá aberto até o dia 5 de junho e deverá ser feito exclusivamente pela plataforma oficial do exame.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova, o Enem deste ano contará com ampliação da estrutura de aplicação e mudanças no sistema de inscrição para estudantes da rede pública.

Inscrições devem ser feitas pela Página do Participante

Os candidatos interessados em participar do exame precisam acessar a Página do Participante, preencher os dados pessoais solicitados e concluir a inscrição dentro do prazo estabelecido.

O pagamento da taxa será obrigatório apenas para candidatos que não obtiveram isenção.

Formas de pagamento disponíveis

Os participantes poderão pagar a taxa de inscrição utilizando:

Boleto bancário;

Pix;

Cartão de crédito;

Débito em conta corrente;

Débito em conta poupança (dependendo do banco).

O prazo final para o pagamento da taxa é 10 de junho.

Estudantes da rede pública serão inscritos automaticamente

Uma das principais novidades do Enem 2026 envolve os alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública.

A partir deste ano, esses estudantes serão inscritos automaticamente no exame com base nos dados enviados pelas redes estaduais e municipais ao Ministério da Educação.

Mesmo assim, os alunos precisarão acessar a Página do Participante para:

Confirmar os dados pessoais;

Escolher a língua estrangeira da prova;

Solicitar atendimento especializado, se necessário;

Verificar informações da inscrição.

Candidatos isentos também precisam acessar sistema

Os estudantes contemplados com isenção da taxa não precisam realizar pagamento, mas continuam obrigados a completar o cadastro online.

O Inep alerta que a inscrição só será validada após a conclusão de todas as etapas no sistema.

Provas serão aplicadas em novembro

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos consecutivos:

Datas das provas

8 de novembro;

15 de novembro.

O exame continuará sendo utilizado como principal porta de entrada para universidades públicas e programas federais como:

Sisu;

Prouni;

Fies.

Além disso, diversas instituições privadas também utilizam a nota do exame em processos seletivos e concessão de bolsas.

Inep anuncia ampliação da estrutura do exame

Segundo o Inep, cerca de 10 mil novas escolas serão utilizadas como locais de aplicação das provas em 2026.

A medida busca ampliar a capacidade logística do exame e reduzir deslocamentos longos de candidatos em algumas regiões do país.

Solicitação de nome social e atendimento especializado

Os candidatos poderão solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social durante o período de inscrição.

As solicitações deverão ser feitas entre os dias 25 de maio e 5 de junho diretamente pela Página do Participante.

Quem pode pedir atendimento especializado

O recurso é voltado para participantes com:

Deficiência física;

Deficiência auditiva;

Deficiência visual;

Transtornos funcionais específicos;

Condições médicas específicas;

Necessidades temporárias ou permanentes.

O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 19 de junho.

Recursos poderão ser apresentados em junho

Candidatos que tiverem o atendimento especializado negado poderão apresentar recurso entre os dias 22 e 26 de junho.

O resultado final dos recursos está previsto para 3 de julho.

Confira o calendário completo do Enem 2026

Principais datas do exame

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho;

Pagamento da taxa: até 10 de junho;

Solicitação de nome social: de 25 de maio a 5 de junho;

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;

Período de recurso: de 22 a 26 de junho;

Resultado dos recursos: 3 de julho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Enem segue como principal porta de entrada para o ensino superior

Criado em 1998, o Enem se consolidou como a principal avaliação educacional do país e uma das maiores provas do mundo em número de participantes.

As notas do exame são utilizadas para:

Ingresso em universidades públicas;

Concessão de bolsas de estudo;

Financiamento estudantil;

Seleções internacionais em algumas instituições estrangeiras.

A expectativa do governo federal é que milhões de estudantes participem da edição de 2026.