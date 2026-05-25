Enem 2026 abre inscrições nesta segunda; veja prazos, valor da taxa e como participar

Candidatos já podem acessar a Página do Participante para realizar inscrição no exame; provas serão aplicadas em novembro e taxa custa R$ 85 para quem não conseguiu isenção
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 começaram oficialmente nesta segunda-feira (25). Os candidatos já podem acessar a Página do Participante para realizar o cadastro no exame e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 85.
O processo de inscrição seguirá aberto até o dia 5 de junho e deverá ser feito exclusivamente pela plataforma oficial do exame.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova, o Enem deste ano contará com ampliação da estrutura de aplicação e mudanças no sistema de inscrição para estudantes da rede pública.
Inscrições devem ser feitas pela Página do Participante
Os candidatos interessados em participar do exame precisam acessar a Página do Participante, preencher os dados pessoais solicitados e concluir a inscrição dentro do prazo estabelecido.
O pagamento da taxa será obrigatório apenas para candidatos que não obtiveram isenção.
Formas de pagamento disponíveis
Os participantes poderão pagar a taxa de inscrição utilizando:
Boleto bancário;
Pix;
Cartão de crédito;
Débito em conta corrente;
Débito em conta poupança (dependendo do banco).
O prazo final para o pagamento da taxa é 10 de junho.
Estudantes da rede pública serão inscritos automaticamente
Uma das principais novidades do Enem 2026 envolve os alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública.
A partir deste ano, esses estudantes serão inscritos automaticamente no exame com base nos dados enviados pelas redes estaduais e municipais ao Ministério da Educação.
Mesmo assim, os alunos precisarão acessar a Página do Participante para:
Confirmar os dados pessoais;
Escolher a língua estrangeira da prova;
Solicitar atendimento especializado, se necessário;
Verificar informações da inscrição.
Candidatos isentos também precisam acessar sistema
Os estudantes contemplados com isenção da taxa não precisam realizar pagamento, mas continuam obrigados a completar o cadastro online.
O Inep alerta que a inscrição só será validada após a conclusão de todas as etapas no sistema.
Provas serão aplicadas em novembro
O Enem 2026 será aplicado em dois domingos consecutivos:
Datas das provas
8 de novembro;
15 de novembro.
O exame continuará sendo utilizado como principal porta de entrada para universidades públicas e programas federais como:
Sisu;
Prouni;
Fies.
Além disso, diversas instituições privadas também utilizam a nota do exame em processos seletivos e concessão de bolsas.
Inep anuncia ampliação da estrutura do exame
Segundo o Inep, cerca de 10 mil novas escolas serão utilizadas como locais de aplicação das provas em 2026.
A medida busca ampliar a capacidade logística do exame e reduzir deslocamentos longos de candidatos em algumas regiões do país.
Solicitação de nome social e atendimento especializado
Os candidatos poderão solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social durante o período de inscrição.
As solicitações deverão ser feitas entre os dias 25 de maio e 5 de junho diretamente pela Página do Participante.
Quem pode pedir atendimento especializado
O recurso é voltado para participantes com:
Deficiência física;
Deficiência auditiva;
Deficiência visual;
Transtornos funcionais específicos;
Condições médicas específicas;
Necessidades temporárias ou permanentes.
O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 19 de junho.
Recursos poderão ser apresentados em junho
Candidatos que tiverem o atendimento especializado negado poderão apresentar recurso entre os dias 22 e 26 de junho.
O resultado final dos recursos está previsto para 3 de julho.
Confira o calendário completo do Enem 2026
Principais datas do exame
Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho;
Pagamento da taxa: até 10 de junho;
Solicitação de nome social: de 25 de maio a 5 de junho;
Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;
Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
Período de recurso: de 22 a 26 de junho;
Resultado dos recursos: 3 de julho;
Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
Enem segue como principal porta de entrada para o ensino superior
Criado em 1998, o Enem se consolidou como a principal avaliação educacional do país e uma das maiores provas do mundo em número de participantes.
As notas do exame são utilizadas para:
Ingresso em universidades públicas;
Concessão de bolsas de estudo;
Financiamento estudantil;
Seleções internacionais em algumas instituições estrangeiras.
A expectativa do governo federal é que milhões de estudantes participem da edição de 2026.