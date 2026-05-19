Poá recebe ação da Semana do MEI com foco em divulgação de negócios

Capacitação promovida pelo Sebrae-SP será realizada no dia 28 de maio, com apoio da Prefeitura e da ACIPOÁ, para fortalecer micro e pequenos empreendedores do município

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local, o Sebrae-SP realizará, no próximo dia 28 de maio, uma ação da Semana do MEI em Poá. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ).

A programação contará com a oficina presencial “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes”, voltada para microempreendedores individuais e pequenos empresários que desejam aprender estratégias práticas para fortalecer a divulgação de seus negócios e ampliar o número de clientes.

O encontro será realizado das 9 às 13 horas, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, 372, no Centro de Poá. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38318040

Durante a capacitação, os participantes terão acesso a orientações sobre comunicação, estratégias de vendas, tendências de mercado e formas de fortalecer a gestão do negócio, contribuindo para o crescimento das empresas locais. A Semana do MEI 2026 é um evento gratuito e integra as ações de incentivo ao empreendedorismo desenvolvidas pelo Sebrae-SP em parceria com os municípios paulistas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para os empreendedores do município. “A Semana do MEI traz capacitações pensadas para fortalecer o seu negócio e apoiar o seu crescimento. Aproveite a oportunidade para aprimorar sua gestão, descobrir novas estratégias de vendas, se atualizar sobre tendências do mercado e conquistar mais clientes”, afirmou.