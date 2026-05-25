Primeira encíclica de Leão XIV faz alerta global sobre IA, guerras e poder das big techs

Documento “Magnifica Humanitas” marca estreia doutrinária do pontífice e defende limites éticos rígidos para inteligência artificial, especialmente em conflitos armados e no mercado de trabalho

O papa Leão XIV publicou nesta segunda-feira (25) sua primeira encíclica oficial, intitulada “Magnifica Humanitas” (“Magnífica Humanidade”), em um dos documentos mais contundentes já divulgados pelo Vaticano sobre os impactos da inteligência artificial no mundo moderno.

Com quase 43 mil palavras, o texto aborda temas como guerras automatizadas, desinformação, concentração de poder tecnológico, direitos trabalhistas e regulação internacional da IA. A publicação também aprofunda críticas ao avanço do complexo militar-industrial e ao uso crescente de sistemas artificiais em decisões estratégicas.

A encíclica já é vista por analistas internacionais como um potencial novo ponto de atrito entre o Vaticano e o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vaticano pede limites rígidos para inteligência artificial

Ao longo do documento, Leão XIV afirma que o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial está concentrando poder em empresas privadas globais, muitas vezes mais influentes que governos nacionais.

Segundo o pontífice, o avanço tecnológico sem supervisão adequada pode ampliar desigualdades sociais, enfraquecer instituições democráticas e criar novas formas de dependência econômica e política.

Papa critica concentração de poder tecnológico

Em um dos trechos centrais da encíclica, Leão XIV afirma que o controle da tecnologia por poucas corporações reduz a transparência pública e dificulta o controle democrático sobre sistemas de IA.

O papa alerta que:

A concentração tecnológica pode gerar manipulação social;

Grandes empresas privadas acumulam influência superior à de muitos Estados;

A ausência de regulação internacional amplia riscos globais;

A inteligência artificial não pode ser guiada apenas por interesses econômicos.

O documento também defende que dados públicos e informações sensíveis não fiquem exclusivamente sob controle privado.

“Não é permitido confiar decisões letais a sistemas artificiais”

O trecho mais forte da encíclica aparece na seção dedicada ao uso militar da inteligência artificial.

Leão XIV afirma que guerras modernas estão sendo transformadas pela automação, por sistemas digitais e por tecnologias capazes de reduzir a participação humana nas decisões de combate.

O pontífice condena diretamente o uso de IA em decisões letais.

Papa faz alerta sobre guerras automatizadas

Segundo a encíclica:

“Não é permitido confiar decisões letais ou irreversíveis a sistemas artificiais.”

A frase se tornou rapidamente um dos pontos mais repercutidos do documento.

Leão XIV argumenta que a automatização militar pode reduzir a responsabilidade humana, banalizar a violência e transformar vítimas civis em meras estatísticas operacionais.

O papa também critica o crescimento do complexo militar-industrial global e afirma que a guerra volta a ser tratada como instrumento “normal” da política internacional.

Documento denuncia avanço da cultura da guerra

Outro ponto central da encíclica envolve a crítica ao aumento dos investimentos militares e à erosão de limites éticos internacionais.

Segundo o Vaticano, o mundo atravessa uma mudança de paradigma na qual:

A guerra volta a ocupar espaço central nas relações internacionais;

O discurso do rearmamento ganha força;

Crises diplomáticas alimentam nacionalismos extremos;

O mercado de armamentos passa a influenciar decisões políticas globais.

Leão XIV afirma que o atual cenário internacional alimenta uma “cultura de poder” baseada em domínio tecnológico e militar.

Encíclica também aborda desinformação e democracia

O documento dedica parte significativa às consequências da inteligência artificial sobre o debate público e os sistemas democráticos.

O papa alerta que a desinformação em massa e a manipulação algorítmica representam ameaças diretas à democracia.

Segundo Leão XIV, a perda de compromisso com os fatos pode abrir caminho para tendências autoritárias.

“Indiferença à verdade leva ao totalitarismo”

A encíclica afirma que democracias dependem não apenas de eleições e regras institucionais, mas também de uma base comum de fatos e de compromisso ético coletivo.

O pontífice escreve que:

“A indiferença à verdade leva, lenta mas seguramente, a uma descida ao totalitarismo.”

O texto também defende maior educação digital, supervisão independente de plataformas e participação ativa de governos na fiscalização tecnológica.

Papa demonstra preocupação com impactos da IA no trabalho

Leão XIV também faz um forte apelo em defesa dos trabalhadores diante do avanço da automação.

Segundo o documento, a combinação entre robótica, inteligência artificial e automação está alterando profundamente a estrutura do mercado de trabalho global.

O papa critica a ideia de que toda inovação tecnológica necessariamente gera melhoria social automática.

Vaticano defende proteção ao emprego

A encíclica afirma que:

A busca por lucro não pode justificar eliminação massiva de empregos;

O trabalhador humano deve permanecer no centro da economia;

Mercados não conseguem se autorregular sozinhos;

A cooperação internacional será necessária para proteger trabalhadores vulneráveis.

Leão XIV também sugere que países desenvolvidos têm responsabilidade sobre os impactos globais da automação.

Participação da Anthropic reforça peso do debate sobre IA

O Vaticano confirmou que a apresentação oficial da encíclica contou com a presença de Christopher Olah, pesquisador ligado à empresa de inteligência artificial Anthropic.

A companhia se tornou conhecida por defender modelos de IA com foco em segurança, mitigação de riscos e alinhamento ético.

A participação de Olah foi interpretada como um sinal de que o Vaticano pretende aprofundar sua atuação internacional no debate sobre governança tecnológica.

Primeira encíclica costuma definir prioridades de um pontificado

Especialistas em Vaticano apontam que a primeira encíclica de um papa normalmente funciona como uma espécie de manifesto político, social e moral do pontificado.

Leão XIV, primeiro papa nascido nos Estados Unidos, já vinha adotando discursos duros contra guerras, desinformação e o uso descontrolado de tecnologias emergentes.

O texto também estabelece paralelos históricos com o papa Leão XIII, que há 135 anos publicou uma encíclica histórica em defesa dos direitos trabalhistas durante a Revolução Industrial.

Agora, o Vaticano tenta posicionar a inteligência artificial como o novo grande desafio moral, econômico e político do século XXI.