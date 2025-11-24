Campanha Papai Noel dos Correios recebe cartinhas para adoção no Alto Tietê

A campanha “Papai Noel dos Correios” já está em andamento no Alto Tietê, oferecendo aos moradores a oportunidade de adotar cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade para o Natal. Os interessados podem participar presencialmente nas agências participantes ou pela internet, até 15 de dezembro.

Seis agências da região estão envolvidas na ação: Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. Os presentes devem ser entregues bem embalados, com a cartinha colada na embalagem, até o dia 19 de dezembro, conforme instruções disponíveis no Blog do Noel.

Como funciona

A iniciativa, que acontece há 36 anos, já atendeu quase 7 milhões de cartinhas em todo o país. Crianças de até 10 anos da rede pública e de instituições parceiras escrevem suas cartas, que são recebidas pelos Correios, selecionadas e disponibilizadas para adoção nos pontos físicos e no Blog do Noel.

Quem adota uma carta deve informar CPF ou CNPJ, permitindo que a entrega do presente seja acompanhada pela empresa.

Envio de cartas

As cartinhas devem ser manuscritas e podem ser enviadas presencialmente em uma das agências participantes ou digitalizadas pelo Blog do Noel. Apenas cartas que não contenham dados pessoais, como endereço, telefone ou fotos, são disponibilizadas para adoção.

Agências participantes no Alto Tietê

Arujá: Avenida dos Expedicionários, 290, Centro

Avenida dos Expedicionários, 290, Centro Itaquaquecetuba: Praça Padre João Álvares, 181-183

Praça Padre João Álvares, 181-183 Mogi das Cruzes: Rua Doutor Ricardo Vilela, 300

Rua Doutor Ricardo Vilela, 300 Poá: Avenida Nove de Julho, 515

Avenida Nove de Julho, 515 Santa Isabel: Avenida Manoel Ferraz de Campos Sales, 737

Avenida Manoel Ferraz de Campos Sales, 737 Suzano: Praça dos Expedicionários, 136-138, Vila Costa

Participar da campanha é uma forma de levar alegria e esperança para crianças em situação de vulnerabilidade durante as festas de fim de ano.