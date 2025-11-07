Ex-deputado do PT Paulo Frateschi é morto pelo filho por facadas, enterro acontece hoje

O ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Frateschi, foi morto a facadas após uma briga familiar em São Paulo. A ocorrência envolveu o próprio filho do ex-parlamentar, que teria desferido os golpes durante uma discussão dentro da residência da família. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (6), Frateschi foi esfaqueado durante um surto do filho.

Segundo as primeiras informações registradas no boletim de ocorrência, a discussão começou de forma verbal e evoluiu para uma agressão física. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Frateschi não resistiu aos ferimentos.O filho do ex-deputado foi detido pela polícia e levado à delegacia para prestar depoimento. As circunstâncias exatas do crime, bem como o que motivou o conflito, ainda estão sendo apuradas pela investigação.

Vídeo sobre morte de ex-deputado Paulo Frateschi ( Vídeo: reprodução/YouTube/Brasil Urgente)

Por nota o partido do PT lamentou a morte de Paulo Frateschi, veja a nota:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do ex-presidente do PT Paulista e ex-deputado estadual Paulo Frateschi, companheiro e dedicado militante do nosso partido. Durante toda a sua trajetória, nosso companheiro demonstrou coragem, integridade e compromisso com o PT e pela busca de um país mais justo“

A vida do parlamentar foi marcada por tragédias

Vale destacar que esta não é a primeira tragédia que marca a vida do parlamentar. Em 2002 Paulo perdeu o filho Pedro, de apenas 7 anos, em um acidente na Rodovia Carvalho Pinto, no interior de São Paulo. Eles retornavam de Paraty, onde passaram o Carnaval. A esposa, Yolanda Maux, perdeu o controle do veículo que dirigia. Neste mesmo acidente , a irmã de Pedro, Beatriz, sofreu traumatismo craniano e ficou em coma. Paulo seguia viagem em outro carro.

No ano seguinte, 2003. seu outro filho de 16 anos, morreu em outro acidente automotivo, na Rio-Santos, no centro de Paraty (RJ) para a casa da família, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Júlio teve traumatismo craniano onde ficou em coma por seis dias, mas teve morte cerebral.

Agora, familiares e amigos se reúnem para prestar as últimas homenagens. A cerimônia de despedida está marcada para acontecer a partir das 8h, no Salão Nobre da Alesp. A saída do cortejo da Alesp ocorrerá às 14h, com destino ao Cemitério Memorial Parque Jaraguá, localizado na Vila Sulina. O sepultamento está previsto para as 15h30.