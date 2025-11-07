Barbeiro de Ferraz de Vasconcelos é sequestrado e morto; um suspeito está preso

O corpo do barbeiro Rogério Carlos Honorato, de 47 anos, foi encontrado na quarta-feira (6) em uma cova rasa nos fundos da ETEC/Fatec, na Rua Francisca Antônia Leite, no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos. Rogério estava desaparecido desde o dia 23 de outubro, quando foi sequestrado ao sair do trabalho.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Dr. André Junji Ikari, o crime teria motivação passional. Um dos envolvidos no sequestro teria planejado o assassinato como forma de vingança por um relacionamento que a vítima manteve, há mais de quinze anos, com sua mulher.

O sequestro

Câmeras de segurança das ruas Santos Dumont e Pedro Leite, em Ferraz, registraram o momento em que Rogério saiu da barbearia onde trabalhava e foi abordado por um homem armado. Um carro o esperava na esquina. Os criminosos o agrediram com coronhadas e o obrigaram a entrar no veículo, que logo em seguida deixou o local.

Durante a ação, um dos sequestradores deixou cair um celular, que foi encontrado por moradores e entregue à Polícia Civil. A partir da perícia no aparelho, os investigadores conseguiram identificar rapidamente o motorista do carro e outro dos suspeitos. Ambos tiveram a prisão temporária decretada.

Confissão e descobertas

O motorista foi preso no interior do estado de São Paulo. Em depoimento, ele confessou participação no crime, mas afirmou que atuou apenas como motorista, sem envolvimento direto na execução. O delegado Junji, porém, descarta essa versão.

“Foram encontradas pás, fitas e vestígios de sangue dentro do veículo”, afirmou o delegado, reforçando que o preso teve participação ativa na execução de Rogério.

Execução e localização do corpo

Com base nas informações obtidas durante o interrogatório, a polícia conseguiu localizar o corpo de Rogério no dia 6 de novembro. Ele foi executado com um tiro na cabeça e enterrado em uma cova rasa nos fundos da ETEC/Fatec. No local, os peritos encontraram uma cápsula de munição calibre .380.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML de Suzano.

Investigações continuam

Um dos suspeitos segue foragido, e a polícia trabalha para identificar um terceiro envolvido no crime.

Enquanto isso, familiares e amigos aguardam a liberação do corpo para realizar o velório e o sepultamento. Rogério era barbeiro há mais de 20 anos, muito conhecido e querido na comunidade de Ferraz de Vasconcelos.