Homem morre após levar choque elétrico em cima de trem na estação Jundiapeba, em Mogi das Cruzes

Um homem morreu após ser eletrocutado enquanto estava sobre um trem da Linha 11-Coral da CPTM, na estação Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na noite de quinta-feira (13).

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos confirmou a morte na manhã desta sexta-feira (14). O Corpo de Bombeiros informou que quatro viaturas foram enviadas para o atendimento.

Conforme relatos colhidos por funcionários da própria companhia, o homem teria embarcado na estação Brás Cubas, mas ainda não há informações sobre como ele conseguiu subir no teto do vagão. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.