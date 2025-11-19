“Passos Seguros”: Saúde de Guararema realiza avaliação do Pé Diabético e fornece orientações sobre a doença

Ação ofereceu exames, orientações sobre prevenção e detecção precoce de complicações do diabetes em todas as Unidades de Saúde do município

Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, a Prefeitura de Guararema, via Secretaria Municipal de Saúde, promove uma série de ações focadas na prevenção da doença. Além de ofertar a “Avaliação do Pé Diabético”, pela ação “Passos Seguros” as unidades de Saúde orientam sobre detecção precoce, tratamento e possíveis complicações do diabetes.

Realizado em locais como o Centro de Saúde de Atenção Primária (Cesap), UBS Jardim Dulce, UBS Lambari, Caps e Centro de Especialidades Médicas (Cemeg), o exame consiste na inspeção da pele dos pés, verificação da sensibilidade e busca por quaisquer sinais de complicações que possam surgir precocemente.

Além disso, em todos os locais também foram fornecidas orientações diversas sobre cuidados para evitar complicações em decorrência do diabetes, bem como sobre o controle da doença para pacientes já diagnosticados.

Outra ação foi a realização de um encontro do Programa de Monitoramento Contínuo da Glicose, na sala de treinamentos do Cesap, que contou com a presença da equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde e também dos usuários do sensor de glicemia oferecido gratuitamente pela Prefeitura pela Linha de Cuidado do Diabetes.

As atividades vão de encontro ao Dia Mundial do Diabetes, data instituída pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sobre a importância da prevenção e do controle da doença, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.