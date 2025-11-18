Prefeitura de São Paulo anuncia auxílio de R$ 1 mil a famílias atingidas por explosão no Tatuapé

A Prefeitura de São Paulo informou que vai conceder um auxílio emergencial de R$ 1.000 a famílias atingidas pela explosão registrada na última quinta-feira (13) no Tatuapé, Zona Leste da capital. O valor será pago em parcela única a moradores de baixa renda que perderam pertences ou tiveram seus imóveis interditados após o acidente.

Ao todo, 20 famílias foram atendidas no local pelas equipes de assistência social, mas apenas parte delas — cinco famílias, conforme avaliação técnica da Subprefeitura da Mooca e da Secretaria Municipal de Habitação — se enquadrou nos critérios para receber o benefício. Essas famílias tiveram seus imóveis totalmente interditados e não possuem rede de apoio que pudesse acolhê-las.

Explosão causada por depósito clandestino

A explosão ocorreu em uma residência na Rua Francisco Bueno, onde funcionava um depósito clandestino de fogos de artifício usados na fabricação de balões. O impacto destruiu a casa e atingiu imóveis vizinhos, deixando uma pessoa morta, dez feridos e levando dezenas de residências à interdição.

Até esta segunda-feira (17), 13 imóveis permaneciam interditados. Uma nova perícia da Defesa Civil está sendo realizada para avaliar a possibilidade de retorno de alguns moradores às suas casas.

Assistência às famílias

Segundo a gestão municipal, equipes da assistência social permaneceram na região entre sexta (14) e sábado (15), oferecendo acolhimento em abrigos municipais — proposta recusada por todas as famílias. Também foram distribuídos colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene.

A região passou a contar com vigilância constante da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para evitar saques e garantir a segurança dos imóveis interditados.

Responsabilidade do poder público

Especialistas em direito ressaltam que, em situações de acidentes ou desastres, cabe ao município prestar assistência emergencial, incluindo apoio financeiro e abrigo adequado. Também há possibilidade de liberação do FGTS para os moradores afetados, caso seja decretado estado de emergência ou calamidade pública.

Nota da Prefeitura de São Paulo

“A Prefeitura de São Paulo informa que, no quarteirão afetado pela explosão no Tatuapé, cinco (5) famílias de baixa renda que precisaram deixar suas moradias receberão auxílio emergencial, em pagamento único de R$ 1.000, pela Secretaria Municipal de Habitação. As equipes de assistência social permaneceram no local, atenderam 20 pessoas e ofereceram acolhimento, que foi recusado.”