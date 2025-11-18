Poá marca presença na COP30 em debates sobre justiça climática e biodiversidade

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, representou o município em painéis voltados ao protagonismo das mulheres na agenda climática global

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, representou o município na 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém (PA). A chefe da pasta participou de três painéis oficiais voltados à justiça climática, equidade de gênero e ao fortalecimento de políticas locais sustentáveis, levando a experiência poaense a um dos principais fóruns ambientais do mundo.

A primeira participação ocorreu nesta última sexta-feira (14), no Prédio da Economia Criativa, na Zona Verde da COP30, durante o painel “Mulheres pelo Clima e Biodiversidade: Nossas vozes pela Justiça Climática”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e do Clima e pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma). O encontro reuniu lideranças femininas de todo o país para trocar experiências, ampliar redes de ação e promover a justiça climática sob a perspectiva das mulheres.

Ainda no dia (14), Claudete também participou, pela Frente Nacional, de um evento paralelo da COP30, que discutiu o papel das gestoras públicas locais na implementação de políticas climáticas e de biodiversidade nos territórios.

Segundo Claudete, o objetivo é dar visibilidade às desigualdades de gênero e raça nos debates ambientais e fortalecer iniciativas locais de mitigação e adaptação climática. “É fundamental reconhecer o papel das mulheres, especialmente as que vivem em territórios vulneráveis, como agentes centrais na luta pela sustentabilidade. Estamos falando de justiça social e de sobrevivência coletiva”, destacou.

No sábado (15), a secretária de Meio Ambiente encerrou sua passagem na COP 30 durante o painel “Financiamento e Capacitação: Fortalecendo os Municípios para a Agenda Climática”, promovido pela Anamma Nacional, no Pavilhão Brasil, também na Zona Verde do evento. O debate abordou formas de ampliar o acesso dos municípios a recursos e conhecimento técnico para implementação de políticas climáticas e ações de resiliência urbana.

“Os municípios estão na linha de frente da execução das políticas ambientais. Precisamos garantir que tenham acesso a financiamento e capacitação para transformar metas em ações concretas”, afirmou Claudete. Ela destacou ainda que a presença de Poá na COP30 reforça o compromisso da cidade com a agenda ambiental internacional e a luta contra as mudanças climáticas. “Representar Poá é mostrar que os municípios de pequeno e médio porte também têm muito a contribuir. Nosso papel é aproximar esse debate das comunidades e transformar o discurso em prática”, concluiu.

O prefeito Saulo Souza, destacou a importância da participação da chefe da pasta poaense na COP30 como um marco para o fortalecimento das políticas ambientais do município. “A presença da nossa secretária em um evento dessa magnitude mostra que Poá está comprometida em construir e buscar e soluções com impacto global. É um orgulho ver nossa cidade sendo representada em debates tão relevantes sobre justiça climática, biodiversidade e o protagonismo das mulheres nas políticas públicas ambientais”, afirmou.