Alto Tietê amplia fiscalização e ativa novos radares em rodovias da região

A região do Alto Tietê passa a contar com dois novos radares de velocidade a partir da 0h desta terça-feira (23). Os equipamentos foram instalados em Suzano e Santa Isabel e fazem parte de um pacote de ações voltadas ao reforço da segurança viária nas rodovias estaduais.

Com as novas ativações, o Alto Tietê chega ao total de 16 radares em funcionamento desde novembro, ampliando o monitoramento de tráfego em pontos considerados estratégicos para a prevenção de acidentes.

Onde estão os novos radares

Os equipamentos estão localizados nos seguintes trechos:

Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031) – Suzano, no km 65,761, com limite de 40 km/h

– Suzano, no km 65,761, com limite de Rodovia Arthur Matheus (SPA 060/056) – Santa Isabel, no km 3,093, com limite de 40 km/h

De acordo com o planejamento viário, os radares foram instalados em locais previamente sinalizados, com limites de velocidade definidos conforme as características de cada trecho.

Objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas

A ampliação da fiscalização eletrônica tem como principal objetivo reduzir acidentes, coibir excessos de velocidade e aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Condutores que ultrapassarem o limite permitido estarão sujeitos à autuação conforme a legislação de trânsito.

A iniciativa integra um programa estadual que já soma 560 radares ativos em rodovias não concedidas em todo o estado de São Paulo, reforçando o controle em áreas com histórico de acidentes ou grande fluxo de veículos.

Alto Tietê amplia fiscalização desde novembro

Desde novembro, a região vem recebendo novos equipamentos de forma gradual. Na Rodovia Mogi–Salesópolis (SP-88), dois radares foram instalados ainda no mês passado, enquanto outros dois passaram a fiscalizar a Índio Tibiriçá. Já em dezembro, um radar entrou em operação na Estrada das Varinhas, com limite de 60 km/h.

Com a chegada dos novos dispositivos em Suzano e Santa Isabel, o Alto Tietê consolida uma das maiores expansões recentes de fiscalização eletrônica, reforçando a política de segurança viária e prevenção de acidentes nas estradas da região.